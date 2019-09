“Os manifestantes estão a cometer um erro gravíssimo, se pensam que os Estados Unidos estão preparados para intervir de uma forma mais profunda aqui [Hong Kong]”

David Ignatius, carismático jornalista norte-americano e escritor reconhecido de livros de ficção, esteve em Hong Kong, no Clube de Jornalistas Estrangeiros, numa sessão em que falou das ameaças à liberdade de imprensa, e do seu colega e amigo, o saudita Jamal Khashoggi que foi assassinado há quase um ano. No final da sessão, falou com o PONTO FINAL sobre a China, sobre Hong Kong e sobre a pressão económica que ameaça transformar os meios de comunicação parte da claque de um dos lados de cada barricada por todo o mundo.

João Carlos Malta

Especialista em assuntos internacionais, o veterano editor do Washington Post David Ignatius esteve em Hong Kong para falar sobre o assassinato brutal do colaborador daquele jornal, Jamal Khashoggi, com a cumplicidade do governo saudita a que se seguiu a equívoca negação dos factos pela Casa Branca. Foi apenas o ponto de partida para uma conversa sobre a liberdade de imprensa, e sobre como o caso marcou a discussão sobre este tema internacionalmente.

O perigo de os jornalistas serem rotulados como “inimigos do povo” e o estado da liberdade de imprensa em todo o mundo também mereceram a atenção deste jornalista, de 69 anos, que tem no currículo vários livros de ficção, entre os quais se destaca aquele que serviu de base para o argumento de um dos filmes do cineasta Ridley Scott, “O Corpo da Mentira”, protagonizado por Leonardo Di Caprio e Russel Crowe.

Numa breve conversa com o PONTO FINAL, Ignatius disse ser comovente ver pessoas em Hong Kong com bandeiras norte-americanas na mão, mas pediu aos manifestantes para não colocarem muitas expectativas em relação ao que os Estados Unidos podem fazer na prática.

A China está a acusar os meios de comunicação social ocidentais de serem parciais no que diz respeito ao que está a acontecer em Hong Kong. Acha que é um argumento com aderência à realidade?

Em primeiro lugar, esta é uma grande história. Quando temos as pessoas de Hong Kong nas ruas a protestar por democracia e por liberdade, durante 15 semanas, este é um assunto sobre o qual todos querem escrever. Se a pergunta é se está a haver um exagero na cobertura do lado dos manifestantes, não sei. Li a história que o New York Times publicou, esta manhã, e eles foram muito claros em relação à actuação dos manifestantes, e de como eles atiraram cocktails molotov na zona do Parlamento, e que foram eles que iniciaram os movimentos mais violentos que levaram a polícia a reagir. Portanto, não acho que esta seja uma cobertura parcial de forma nenhuma.

Nas manifestações deste fim-de-semana viram-se muitos manifestantes a pedir a Donald Trump para libertar Hong Kong. Como norte-americano, de que forma vê este pedido? Acha que é uma atitude certa na luta dos que vêm para a rua nesta cidade?

Não acho que os EUA possam ou devam tentar libertar Hong Kong. Os manifestantes que estão a agitar bandeiras norte-americanas e a dirigirem-se para consulado dos EUA têm de perceber os limites do que os EUA podem e devem fazer. Espero que a moção para os direitos humanos e a democracia em Hong Kong passe, e o que isso vai trazer pode ajudar ao escrutínio do que acontece aqui, e a um maior interesse por parte do governo norte-americano sobre a forma como a China olha para a Lei Básica, bem como ajudar a que o princípio de “Um País, Dois Sistemas” funcione.

Mas não mais do que isso?

Os manifestantes estão a cometer um erro gravíssimo, se pensam que os Estados Unidos estão preparados para intervir de uma forma mais profunda aqui. E eu fico muitas vezes preocupado, porque acho que as pessoas pelo mundo fora algumas vezes correm riscos, pensando que os EUA vão chegar e salvá-los das consequências. As pessoas em Hong Kong devem perceber que têm a total responsabilidade pelo que acontecer. E espero que isso os leve a fazer boas escolhas. A minha expectativa é a de que continuem a manifestar-se, mas devem ter uma agenda clara sobre o que é que querem alcançar exactamente com isto. Porque esta é a luta deles, e como americano é tocante vê-los a agitar as bandeiras do meu país, mas não corresponde a uma forma de fazer política.

A China é a segunda economia mais poderosa do mundo, e assume cada vez mais uma postura de liderança, mas ao mesmo tempo está em 177º lugar em 180 países no que concerne à liberdade de imprensa. Que efeitos é que isto tem?

Isso incomoda-me, gosto de pensar que num contexto económico actual é impossível ter sucesso sem ter livre circulação de informação. E se a China quiser fechar essa porta, a China vai perder. Essa é a fé que temos de ter se formos jornalistas e se acreditarmos na tecnologia moderna. Parece que até agora estão a ser capazes de controlar a informação, não permitir o acesso ao Google, conseguem prevenir que os chineses tenham acesso a toda a informação. E até ao momento não há indícios de que não estejam a pagar um preço alto por esta atitude, mas penso que no futuro isso irá acontecer. Mas não o consigo provar, porque é apenas a minha crença sobre a forma como o mundo funciona. Acredito que as pessoas que estão mais bem informadas fazem melhor do que os outros, num mundo em que competição e a economia global prevalecem.

Veio a Hong Kong para falar sobre a liberdade de imprensa, na sua opinião a maior ameaça tem origem política, ou é económica e tem a ver com anos em que os modelos de negócio dos media foram repetidamente falhando tendo reduzido o número de meios e de pessoas?

Penso que os problemas são sobretudo económicos e tecnológicos, mais do que a possibilidade de ser morto ou ser preso, apesar de isso, claro, ser muito preocupante. Nos últimos dez anos, cerca de dois mil jornais norte-americanos fecharam. As empresas de media que sobreviveram estão cada vez mais a reforçar aquilo que são os pontos de vista e as crenças das pessoas, não os estão a desafiar. Há uma certa atmosfera de clube privado, em que se é parte do grupo das redes sociais, na forma como se consomem as notícias. Isso vai contra aquilo que é o propósito que os jornais deviam ter. Por isso, penso que a pressão económica reduzirá ainda mais o número de meios de comunicação, mas ainda pior é que vão transformar os que sobreviveram em fórmulas cheias de viés ideológicos. Passam a ser projectos de meios de comunicação em que ou são liberais, ou conservadores, ou pró-chineses, ou anti-chineses. E a informação que devia ser o fulcral passa a ser apenas parte do sistema. Essa é a minha principal preocupação.