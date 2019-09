Macau arrecada 76,5 milhões em impostos directos sobre o jogo até Agosto

Macau arrecadou 76,5 mil milhões de patacas em receitas provenientes dos impostos directos sobre o jogo nos primeiros oito meses do ano. De acordo com os dados divulgados no portal da Direcção dos Serviços de Finanças de Macau, este resultado representa um aumento de cerca de 1.5% em relação ao período homólogo. Em relação às receitas totais, a Administração de Macau obteve, até ao final de Agosto, 87,7 mil milhões de patacas.

Os impostos directos sobre o jogo – 35% sobre as receitas brutas dos casinos – representaram, nos primeiros oito meses do ano, cerca 87,2% das receitas totais da Administração de Macau.

Já na rubrica da despesa verificou-se um aumento de 1,1 mil milhões de patacas em relação ao mesmo período de 2018, sendo agora de 49,6 mil milhões de patacas. As contas públicas tiveram, até Agosto, um saldo positivo de 38,1 mil milhões de patacas em comparação com os 38,3 mil milhões de patacas alcançados no ano anterior.

Em 2018, Macau arrecadou 106,7 mil milhões de patacas em impostos directos sobre o jogo, um aumento de 13,6% face ao valor obtido no ano anterior. Segundo a Direcção dos Serviços de Finanças do território, este valor representou 79,6% da totalidade das receitas públicas de Macau.