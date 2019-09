Khashoggi: Um homem complicado com um raro sentido jornalístico

Quando fala de Jamal Khashoggi, David Ignatius não se refere apenas a um colega no Washington Post, mas a um amigo que morreu em circunstâncias horrendas: assassinado por asfixia e desmembrado. Apesar do laço afectivo, o editor do jornal norte-americano quis traçar um perfil do ex-companheiro, morto na embaixada saudita em Istambul a 2 de Outubro do ano passado, recorrendo exclusivamente à verdade. Sem panos quentes.

“Acho que ele gostaria que fossemos honestos sobre quem é que ele era”, começou por dizer o jornalista de 69 anos, no Clube de Jornalistas Estrangeiros em Hong Kong. E a primeira característica que lhe veio à cabeça para o descrever foi “complicado”.

“Se leram que ele foi amigo do Osama Bin Laden, isso é verdade. Ele enquanto jovem tinha uma paixão por purificar o mundo e o seu país da corrupção, que via enquanto legado do colonialismo. Uma das coisas que foi fascinante de ver ao longo da carreira dele foi perceber que o jornalismo passou a ser a fórmula de combater esse mundo de corrupção, e não islão”, explicou.

Ignatius diz que ele “tinha também o condão de ser uma pessoa que arranjava problemas por onde passava”. Para os donos das publicações em que trabalhava “era muito incómodo”. “Quando recebia uma ordem para não fazer determinada história, ele ignorava-os”, lembrou.

Por exemplo, quando Khashoggi foi contratado pelo príncipe Turki bin Faisal, que foi seu amigo toda a vida, e membro da família real, para liderar um jornal, esteve apenas dois meses a trabalhar. “Uma das primeiras histórias foi acerca da forma como a ordem religiosa estabelecida na Arábia Saudita actuava de forma autoritária”, recorda.

Este foi o tipo de história que se repetiu muitas vezes ao longo da sua vida, uma das últimas ocorreu quando um multibilionário saudita quis fazer uma canal de televisão por cabo, no Bahrain, e em menos de 24 horas Khashoggi saiu por não entender a razão de ter uma televisão em que “não se pode falar com a oposição que era xiita”.

Ignatius deu depois um salto até 2015, quando Jamal chega a Washington, altura em que “ele já entendia que era um homem marcado”, mas “não sabia que que o iam matar”. Isto depois de se ter desiludido com Mohammed Bin Salman (MBS), o homem que lidera a Arábia Saudita, e que se suspeita que pode ter orquestrado o seu assassinato.

Em resumo, Ignatius afirma que Khashoggi era uma “pessoa difícil”, “com uma vida pessoal difícil”, mas tinha a qualidade jornalística única “de estar preparado nos momentos chave para criar problemas” ao poder.

