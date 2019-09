Chui Sai On promete que Governo vai manter “cooperação amistosa” com a Air Macau

O Chefe do Executivo reuniu-se na passada sexta-feira com Zhao Xiaohang, vice-presidente da Air China e presidente do Conselho de administração da Air Macau. No encontro, Zhao Xiaohang agradeceu o apoio do Governo e, na resposta, Chui Sai On prometeu que a “cooperação amistosa” vai continuar.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Gabinete do Chefe do Executivo, nesta reunião “foram trocadas opiniões sobre o desenvolvimento da indústria da aviação civil de Macau”. Chui Sai On manifestou o seu agradecimento à Air China pelo “apoio que tem prestado à Air Macau”, reconhecendo “o esforço e contributos dados ao sector de transporte aéreo do território ao longo dos 25 anos de operações”. Recorde-se que este ano a Air Macau celebra o seu 25.º aniversário.

O líder do Executivo de Macau notou que o desenvolvimento da região enquanto centro mundial de turismo e lazer e de plataforma de serviço comercial entre a China e os países da língua portuguesa tem feito com que o número de passageiros no Aeroporto Internacional de Macau tenha aumentado e recordou que já foi também solicitado ao Governo Central a expansão do aeroporto por meio de aterro.

Já o responsável da Air China aproveitou para agradecer a Chui Sai On pelo apoio prestado no desenvolvimento do sector da aviação civil e da Air Macau. Zhao Xiaohang referiu que a companhia aérea “agarrou as oportunidades, superou dificuldades e superou uma boa base de actividade”. Xiaohang lembrou que, na última década, “tem havido um bom desenvolvimento, com um aumento para 21 aviões da frota aérea e a sua idade média a diminuir, bem como o registo de lucros pelo décimo ano consecutivo”. O responsável disse ainda que a Air Macau vai conseguir tirar maior proveito do aeroporto e “beneficiar da boa situação económica da RAEM”. Além disso, Chui Sai On garantiu que a “relação de cooperação amistosa” se vai manter para que, no futuro, se promovam “avanços no sector da aviação civil”.

