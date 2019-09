Wu Tiao Ren e Surma apresentam temas inéditos na próxima edição do This Is My City

Os Wu Tiao Ren vão tocar em Macau depois de uma digressão por Portugal da qual resultou uma colaboração com Surma para a gravação de três temas em estúdio e que ainda não foram tocados ao vivo. A artista portuguesa acompanha a banda chinesa na próxima edição do Festival This Is My City, que deverá decorrer nas Oficinas Navais na última semana de Novembro.

A próxima edição do festival This Is My City vai trazer a Macau a banda chinesa Wu Tiao Ren e a artista portuguesa Surma. O concerto deverá servir de estreia para a apresentação de três temas gravados recentemente em estúdio na sequência de uma colaboração artística promovida pela editora discográfica Omnichord Records.

Em Leiria, o colectivo chinês juntou-se à artista portuguesa num estúdio para uma colaboração da qual resultou a composição de três temas originais, sendo que dois deles têm fortes possibilidades de figurar no novo álbum dos Wu Tiao Ren enquanto singles, revelou Manuel Correia da Silva, co-fundador do festival This Is My City.

“Dessa residência artística resultaram três temas e à partida estão a soar muito bem, tendo potencial de serem publicados”, afirmou Manuel Correia da Silva ao PONTO FINAL sobre o resultado desta colaboração artística entre uma banda chinesa e uma cantora portuguesa. “Foram três temas gravados. Neste momento estamos a avaliar o resultado e há um trabalho de pós-produção que tem de ser feito sobre esses temas. Há dois deles que têm potencial de serem futuros singles, provavelmente para o novo álbum dos Wu Tiao Ren, que ainda está a ser trabalhado e ainda não tem data de lançamento, mas será provavelmente para o início do ano que vem”, acrescentou o co-fundador do This Is My City e principal patrocinador da digressão da banda chinesa a Portugal para um total de 10 concertos. “Ela cantou em português. São canções de amor que de repente se transformaram em temas sobre Portugal”, disse Neon, baixista e contrabaixista dos Wu Tiao Ren, sobre a recente colaboração com Surma, num comunicado de imprensa da organização.

Já Manuel Correia da Silva mostrou-se satisfeito com a empatia entre os elementos da banda chinesa e Surma para a composição espontânea de três canções com muito potencial. “Eles rapidamente pegaram nos instrumentos e focaram-se na música, e num dia conseguiram gravaram três temas que nós achamos que têm potencial para serem editados e tornados públicos, e é isso que estamos a trabalhar agora”, disse Manuel Correia da Silva ao PONTO FINAL.

Apesar de ainda não haver uma data oficial para o lançamento do novo álbum dos Wu Tiao Ren, a digressão de 10 dias por Portugal deixou uma profunda impressão na banda chinesa formada na cidade de Shantou, na província de Guangdong. “Foi a primeira vez que viemos a Portugal e há uma sensação muito diferente aqui — sentimo-nos livres e as pessoas são simpáticas”, recordou Neon, contrabaixista e baixista dos Wu Tiao Ren, para depois acrescentar que todos os concertos em Portugal tiveram um impacto diferente no quarteto chinês de folk-rock. “O Porto é lindo e o edifício [da Casa da Música] onde tocámos também. Em Coimbra, gostámos de ver as pessoas mais velhas a assistir e a dançar ao ritmo da música; não costumamos ver isso na China. Aqui, as pessoas nos concertos eram portuguesas e dançavam ao som da música. Não entendiam as letras, mas sentiam a energia”, frisou Neon. Portugal foi uma boa “primeira vez”. “Em Portugal sentimo-nos livres e as pessoas são simpáticas”, acrescentou Neon.

Primeiro contacto para dar continuidade

Para Manuel Correia da Silva, a passagem dos Wu Tiao Ren por Portugal permitiu “uma boa surpresa” ao público que assistiu aos concertos, mesmo com a barreira linguista inerente. “Foi de uma boa surpresa que as pessoas tiveram. Ninguém conhecia a banda, havia um desafio que era dar a conhecer um projecto completamente novo e por isso as pessoas tinham poucas referências do que é que iam ver ou ouvir”, começou por dizer Manuel Correia da Silva sobre a reacção do público à sonoridade folk-rock dos Wu Tiao Ren. “Ao mesmo tempo há sempre essa curiosidade e se calhar algum preconceito, sobre o que é se passa na China, e o que é que a China está a fazer nestas áreas, mas depois dos concertos, as reacções foram óptimas, as pessoas ficaram mesmo agradadas pelo tipo de atitude, pelo tipo de som que a banda tem, e isso revelou-se muito na venda dos discos que a banda trouxe, no tipo de reacções que houve após os concertos, por isso foi uma óptima ‘primeira vez’ este primeiro contacto com o público português”, acrescentou Manuel Correia da Silva.

Sendo o som dos Wu Tiao Ren reconhecível para os ocidentais, o público acabou por ficar curioso quanto ao conteúdo das letras, disse ainda o co-fundador do festival This Is My City que acompanhou os concertos em Portugal. “Claro que também se comentou o interesse do que eles estavam a dizer, mas pelo primeiro contacto directo com a música, com o som, já se conseguiu uma relação e um gosto pela música. A banda também tem essa característica de ter uma base musical bastante reconhecível para o ocidente, e depois os pormenores, tanto das letras, da maneira como eles cantam, o que cantam ser em chinês, e ser bastante característico do sítio de onde eles vêm”, comentou Manuel Correia da Silva, para depois assumir que espera que este primeiro contacto com o público português seja um “abrir de portas” para um novo mercado. “Esse é um processo que nós agora acreditamos que tem de ser feito de continuidade, de apresentação destes conteúdos e destas bandas aos públicos de cá. Na verdade, isto foi um início, um abrir de portas para se manter esta relação, nós estivemos a aprender muito, tanto no lado da produção, como também no lado dos artistas, mas o resultado é verdadeiramente positivo”, apontou Correia da Silva.

O concerto dos Wu Tiao Ren no festival This Is My City em Macau está previsto para a última semana de Novembro nas Oficinas Navais. Apesar de haver interesse num concerto individual de Surma, o mais provável é que a artista portuguesa actue com a banda chinesa enquanto convidada, revelou Manuel Correia da Silva ao PONTO FINAL.