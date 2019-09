Reforço da cooperação jurídica pode contribuir para o desenvolvimento de Macau, diz Sónia Chan

A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, reuniu-se ontem com representantes do Departamento da Justiça da RAE de Hong Kong e do Departamento da Justiça da Província de Guangdong para discutir a coordenação e a cooperação jurídica na Grande Baía. Numa reunião realizada em Hong Kong, Sónia Chan considerou ser determinante a “cooperação jurídica” entre as três regiões de forma a construir um mecanismo de resolução de conflitos provocados pelas diferenças entre os sistemas jurídico, e que o reforço dessa cooperação na Grande Baía pode promover o desenvolvimento de Macau como “um centro, uma plataforma, uma base”, elevando de forma permanente o nível de governação segundo a lei em Macau.

As três partes discutiram também sobre a criação de uma plataforma de mediação da Grande Baía e a uniformização da qualificação de mediadores, incluindo o modo de criação da plataforma de mediação, as suas principais funções, o modelo de funcionamento, bem como as soluções viáveis relativamente à uniformização da qualificação de mediadores, refere uma nota do Executivo.

A delegação de Macau apresentou algumas medidas direccionadas no âmbito da acção legislativa, divulgação e promoção, elevação da eficiência da cooperação judiciária inter-regional, entre outras, adoptadas em articulação com a estratégia de desenvolvimento da Grande Baía, incluindo a elaboração da Lei da Arbitragem e a construção da plataforma de informação jurídica da Grande Baía.