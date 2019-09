Organização do Grande Prémio reforça medidas de segurança este ano

A organização do Grande Prémio de Macau garantiu ontem que vai reforçar as medidas de segurança nas provas deste ano, depois de em 2018 a jovem piloto alemã Sophia Flörsch ter sofrido um acidente aparatoso.

Seguindo as recomendações da Federação Internacional do Automóvel (FIA), vão ser feitas “várias alterações ao circuito”, disse em conferência de imprensa o presidente da Associação Geral Automóvel de Macau-China e coordenador da subcomissão desportiva da organização do Grande Prémio, Chong Coc Veng.

Vão ser realizadas alterações em algumas das curvas mais apertadas do icónico Circuito da Guia, um percurso citadino de 6,12 quilómetros, considerado um dos mais perigosos do mundo, como “o aumento da escapatória da curva Lisboa, protecções em espuma adicionais e novo tipo de barreiras de segurança em vários pontos em redor do circuito”, além das bandeiras electrónicas que vão ser instaladas “como complemento à sinalização manual”, informa a organização, em comunicado.

Estas medidas foram “baseadas em extensivas simulações de computador”, apontou Chong Coc Veng, explicando que estas mudanças na segurança se prendem com o facto de a FIA ter actualizado o circuito de grau III, no ano passado, para grau II.

Este ano, o Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 “irá adoptar carros de diferentes especificações, relativamente aos anos anteriores”, disse o presidente da Associação Geral Automóvel de Macau-China, e, por isso, foram projectadas novas medidas, explicou Chong Coc Veng. “O Grande Prémio de Macau de F3 vai introduzir em Macau os mais recentes carros de F3, com uma potência máxima de 380 cavalos, mais 140 cavalos de potência do que o anterior monolugar de F3”, afirmou em Maio o presidente da Associação Geral Automóvel de Macau-China. Este novo carro já foi usado na prova de abertura do campeonato de F3 da FIA, em Barcelona, em 11 e 12 de Maio.

O 66.º Grande Prémio de Macau, que se realiza entre 14 e 17 de Novembro, tem um orçamento de 270 milhões de patacas, para um programa com seis corridas: o Grande Prémio de Macau de F3, a Taça GT, a Corrida da Guia, o 53.º Grande Prémio de Motos, a Taça de Carros de Turismo e a Taça GT-Corrida da Grande Baía.

Em 2018, mais de 83 mil pessoas assistiram aos quatro dias do 65.º Grande Prémio de Macau, marcado pela vitória do piloto de F3 Daniel Ticktum e pelo acidente aparatoso de Sophia Flörsch, no último dia do evento, tendo sido submetida a uma cirurgia de fusão à coluna vertebral.

No Circuito da Guia, a alemã, de apenas 17 anos, despistou-se e embateu no carro do japonês Sho Tsuboi, ultrapassando os ‘rails’ de protecção na abordagem à curva do Hotel Lisboa. Em 2017, a competição de motos ficou marcada pela morte do piloto britânico Daniel Hegarty (Honda), aos 31 anos, numa prova que não registava fatalidades desde 2012.

Lusa