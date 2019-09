Jovem de Macau ajuda ex-presidiários a encontrar emprego em Zhongshan

Grupo de cinco empreendedores, um dos quais natural da RAEM, quer evitar que os jovens que cometem crimes voltem à prisão. Para isso, avançaram para a criação de uma ‘start-up’ com seis meses, em que preparam os ex-reclusos a poderem enfrentar uma entrevista de emprego e a entrarem no mercado de trabalho.

João Carlos Malta, em Cantão*

Huang Huan Li quer quebrar um ciclo: o dos jovens que saem da cadeia e, após serem devolvidos à sociedade por não se conseguirem enquadrar, voltam a reincidir no crime e acabam por regressar à prisão. Para isso, criou há cerca de seis meses a Gan Chuang Zuo, uma organização não-governamental (ONG). A ideia é trabalhar com os jovens que saem dos estabelecimentos prisionais e que têm entre os 18 e os 25 anos. Para dar corpo a este projecto, Huang juntou-se com mais quatro empreendedores, numa incubadora de Zhongshan, a ASun Yichuang Space Business Incubation, e ontem naquela cidade da Grande Baía contou a experiência do projecto aos jornalistas portugueses que visitaram aquele espaço.

Uma das companheiras da equipa de Huang é Wu Danli. Ela que, durante muitos anos, trabalhou como assistente social numa prisão. Ao longo da carreira começou a perceber que os jovens que saíam da prisão, depois de serem libertados, acabavam por voltar ao crime e a regressar aos estabelecimentos prisionais.

Por isso, a dupla decidiu avançar para a criação desta ONG que tem dois grandes focos de acção: o primeiro é o de conseguir que os mais jovens que saem da cadeia tenham emprego, e outra é o de ajudar os que chegam de Macau e de Hong Kong àquela cidade tenham apoio a fixarem-se e a conseguirem um trabalho. “Este país está a construir a Grande Baía, e há muitas políticas do Governo que dão aos mais novos vantagens de Hong Kong e Macau para virem para o interior da China”, explicou Wu.

Regressando ao projecto de reintegração de ex-presidiários, estes empreendedores perceberam que a sociedade nada fazia para reintegrar este grupo de pessoas. “Por isso, a ideia é ajudar estas pessoas a melhorarem as suas aptidões laborais, ajudá-los a procurar um trabalho, ou começarem os seus próprios negócios. Tipicamente, se eles conseguirem ter um rendimento permanente, eles param de roubar e de cometer outros crimes”, explicou a empreendedora.

A assistente social disse ainda que, na maior parte das vezes, quando estes jovens chegam à cadeia têm menos de 18 anos, mas já saem depois dessa idade. Isso faz com que, em muitos casos, a sua escolaridade se resuma “apenas ao ensino primário”. “O seu passado académico é muito pobre”, acrescentou.

Seis casos de sucesso em seis meses

O universo de pessoas que esta equipa de cinco pessoas ajuda é maioritariamente de jovens até aos 25 anos, que tenham cometido todo o tipo de crimes. Em seis meses, ajudaram menos de dez ex-reclusos. Desse conjunto, em seis casos estes jovens estão a trabalhar há mais de três meses.

“É o que consideramos ser o tempo necessário para se poder dizer que essas pessoas estão estáveis e empregados”, explica. Nos casos de sucesso, alcançados pela Gan Chuang Zuo, os ex-presidiários estão a trabalhar em empresas do sector financeiro, do sector social, e na indústria.

Difícil de comunicar

Em conversa com o PONTO FINAL, o jovem natural de Macau, Huang Huan Li explicou qual a maior dificuldade que encontram no trabalho com esta comunidade. “É difícil de comunicar com eles”, identificou. E depois explicou a razão: “Eles são pessoas que vão parar à cadeia porque a sua educação é fraca, e a personalidade tem algumas falhas, e quando saem são odiados pela sociedade”.

Huang diz que em consequência destes factores demora “muito tempo a conseguir falar com eles”. Quanto? “Um mês, em muitos casos”.

Os casos chegam a esta ONG através da Liga da Juventude Chinesa de Zhongshan e pelo Ministério Público. A empresa não tem fins lucrativos e recebe donativos do Governo e das instituições sociais da cidade.

Neste momento, a ideia é desenvolver o projecto apenas nesta cidade banhada pelo rio das Pérolas porque “é aqui que temos contactos com o Governo local e contactos com as instituições de apoio social”.

*O jornalista do PONTO FINAL viajou a convite do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau