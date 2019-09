Ho não quer ingerência de forças estrangeiras em Macau e promete “firmeza” 

Ho Iat Seng, o futuro Chefe do Executivo de Macau, deslocou-se a Pequim para ouvir os conselhos de Xi Jinping, Presidente chinês. Num balanço sobre a visita à capital, Ho Iat Seng mostrou-se satisfeito pelo facto de ter sido recebido pelo Presidente, conta a nota divulgada ontem pelo Governo. Ho prometeu firmeza na aplicação do princípio “Um País, Dois Sistemas”, e disse que não permitirá que forças estrangeiras teçam comentários “levianos” sobre Macau. “Macau tem de ficar imune a perturbações”, referiu.

Segundo o sucessor de Chui Sai On, Xi Jinping transmitiu a mensagem de que o princípio “Um País, Dois Sistemas” funciona e “pode ainda progredir”. Depois dos encontros, Ho Iat Seng adiantou também que “nos últimos 20 anos, o desenvolvimento da RAEM foi acompanhado de estabilidade social e, desse modo, é seu objectivo garantir firmeza na aplicação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”, comprometendo-se também em “defender a segurança nacional e a estabilidade em todos os sectores, não devendo Macau desviar-se das três linhas mestras do Governo Central, nem destruir o princípio de ‘Um País, Dois Sistemas’.

O futuro Chefe do Executivo deixou claro que não quer que Macau seja comparada a nenhuma outra região: “Não se deve comparar Macau com quaisquer territórios vizinhos, uma vez que cada um tem as suas especificidades e características próprias”. Assim, “o território irá seguir o seu próprio rumo, que, de acordo com Xi Jinping, deve ser um caminho condizente com as características próprias de Macau”.

Ho Iat Seng disse ainda que “Macau implementou a Lei relativa à defesa da segurança do Estado, requerida pela Lei Básica, para bloquear efectivamente a ingerência e intervenção de forças estrangeiras na cidade, bem como assegurar que a linha de ‘Um País’ não será ultrapassada, não admitindo a qualquer força estrangeira de tecer comentários levianos sobre Macau”. “Macau tem de ficar imune a perturbações por ser uma cidade turística”, frisou.

No fim da visita a Pequim, Ho Iat Seng falou sobre a questão do sufrágio universal. O próximo Chefe do Executivo disse que, no que concerne à eleição por sufrágio universal para o cargo de Chefe do Executivo, não excluiu a hipótese de seguir essa direcção, ainda que não tenha nenhuma calendarização. Ho Iat Seng falou ainda sobre o sector do jogo, adiantando que, após a tomada de posse, vai concretizar os trabalhos de revisão da legislação. O comunicado indica que o futuro Chefe de Governo vai “auscultar as opiniões da sociedade, definir o número de licenças de concessão de jogo, tratar de forma adequada os problemas herdados da história, e resolver, gradual e ordenadamente, a situação da renovação, sem sobressaltos”.

