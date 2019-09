Governo repete a garantia de que “Macau não implementará o sistema de avaliação social”

Perante a desconfiança de Sulu Sou, que instou o Governo a prometer que até 2049 o sistema de crédito social do interior da China não seria aplicado em Macau e que o Executivo não criaria o seu próprio sistema, a Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional reiterou: “Macau não implementará o sistema de avaliação de crédito social do interior da China”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Sulu Sou pediu que o Governo prometesse duas coisas: que o sistema social do interior da China não seria aplicado em Macau até 2059 e que o Executivo da região não criasse o seu próprio sistema de crédito social. Na resposta, Mi Jian, director dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional (DSEPDR), apenas prometeu que o sistema do continente não será adoptado. O responsável deixa a porta aberta para futuras políticas que envolvam a intimidade da vida privada dos residentes de Macau, dizendo que, na sua elaboração, será tida em conta a Lei Básica.

Numa resposta encaminhada ontem pelo deputado à imprensa, a DSEPDR começa por explicar que “o sistema de crédito é um sistema básico da economia de mercado”, acrescentando que, por exemplo, também os Estados Unidos da América têm um sistema de crédito social.

Em Julho, recorde-se, o governo da província de Guangdong divulgou o “Plano de Acção Trienal da Província de Guangdong para a Promoção da Construção da Grande Baía”, que apontava a intenção de promover em Hong Kong e Macau a cooperação na partilha de informações referentes ao sistema de crédito social e propunha a implementação de incentivos e sanções com base no crédito social na Grande Baía. O Governo de Macau reagiu, dando a garantia de que não iria implementar o sistema do interior da China.

Sulu Sou diz agora que, apesar de o Executivo ter colocado de lado a hipótese de implementar o sistema de crédito social, “levantou a hipótese de Macau, nos termos da Lei Básica, criar o seu próprio sistema de crédito social”. Assim, o democrata questiona: “Vai o Governo prometer não implementar, em Macau, até 2049, o sistema de crédito social do interior da China, nem criar o seu próprio sistema deste género?”.

Na réplica, o DSEPDR nota que, em Macau, “não se aplicam o sistema e as políticas socialistas, mantendo-se inalterados durante cinquenta anos o sistema capitalista e a maneira de viver anteriormente existentes”. Macau “possui o seu próprio sistema de governação, nomeadamente no âmbito das leis, dos regulamentos e dos regimes” e, assim, “Macau não implementará o sistema de avaliação de crédito social do interior da China”, reforça o organismo do Governo.

A DSEPDR diz que “o Governo da RAEM cumpre sempre escrupulosamente o consagrado na Lei Básica, salvaguardando os direitos e interesses fundamentais dos residentes de Macau”. O Governo recorda que, no que diz respeito à intimidade da vida privada e à protecção dos dados pessoais dos residentes de Macau, o ordenamento jurídico prevê que todos tenham direito à reserva sobre a intimidade da vida privada, à história pessoal e à protecção de dados pessoais. Por isso, a DSEPDR refere que “o Governo da RAEM, na elaboração de quaisquer políticas e documentos normativos que envolvam a intimidade da vida privada dos residentes de Macau, não irá contrariar as referidas disposições”.

Sulu Sou refere ainda que o Executivo deve “reforçar a garantia dos direitos humanos e liberdades fundamentais previstas na Lei básica e tomar a iniciativa de gerir e planear, nos termos da lei, os assuntos internos, sem haver intervenção do Governo Central”. Diz o organismo que “o Governo da RAEM tem prosseguido com muito empenho na divulgação e na promoção da Lei Básica de Macau e das leis relacionadas com os direitos e liberdades fundamentais dos residentes junto dos diversos sectores da sociedade”.

“ESTAMOS A RECUAR AO PERÍODO FEUDAL”

Para o democrata, a utilização deste tipo de sistema é como “recuar ao período feudal”. E explica: “Olhando para os casos, na prática, ocorridos nos últimos anos no interior da China, verifica-se que os filhos dos suspeitos envolvidos em crimes, por causa do sistema em causa, não puderam fazer a escolha de disciplinas através do sistema informático da sua universidade e até viram as suas inscrições recusadas”. Além disso, “há ainda muitas pessoas que são alvo de restrições na compra de viagens ou no acesso a escolas ou a um emprego, ou têm o seu património congelado”.

Na opinião do deputado e vice-presidente a Associação Novo Macau, “qualquer tipo de sistema de crédito social tem como objectivo recorrer à recolha de informações sobre os comportamentos exercidos por uma determinada pessoa na vida real e virtual para avaliar que comportamentos (independentemente de serem proibidos ou não por lei) podem dar lugar ao aumento ou à redução de pontuação, impondo-lhe, com base na pontuação obtida, restrições nas diversas ocasiões, públicas e privadas”.

O democrata conclui, dizendo que este tipo de sistema de crédito social viola “plenamente” o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ e a Lei Básica, e que “desrespeita o princípio de igualdade, a dignidade humana e a privacidade, com sanções ambíguas para ‘intimidar’ os cidadãos”. Por isso, “esta filosofia de governação nunca deverá ser seguida por Macau”.