Apresentada proposta para desenvolver governação electrónica e poupar recursos humanos e papel

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ontem, o Conselho Executivo apresentou a proposta de lei da Governação Electrónica, que prevê que 90 serviços públicos passem a utilizar meios electrónicos para comunicarem entre si. O objectivo é, adiantou o director dos Serviços da Administração e Função Pública (SAFP), Kou Peng Kuan, “economizar o uso de papel e de recursos humanos”. As medidas necessárias para adoptar o sistema de governação electrónica vão custar 100 milhões de patacas.

Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, começou por dizer que o Governo tem-se empenhado no desenvolvimento da governação electrónica, “a fim de prestar serviços electrónicos ‘one-stop’ com maior conveniência aos cidadãos e às empresas”. A proposta de lei vai definir o princípio da equiparação da actuação administrativa por meios electrónicos à actuação administrativa tradicional. Segundo o porta-voz do Conselho Executivo, “os serviços públicos podem utilizar meios electrónicos nas suas comunicações oficiais e no processamento de documentos ou a emissão de notificações administrativas por meios electrónicos, constituindo-se uma alternativa ao formato em papel”. Há ainda a possibilidade de os serviços públicos poderem emitir certidões electrónicas, que terão o mesmo efeito das certidões em papel.

A utilização por parte de particulares deste tipo de sistema é facultativa. A proposta de lei prevê que os serviços públicos devam disponibilizar, em atendimento presencial, a prestação de auxílio ao particular que, por si próprio, não consiga utilizar o atendimento digital. Com esta proposta de lei, os particulares ficam dispensados da apresentação de documentos que o Governo já tem na sua posse, estando previsto que os serviços públicos partilhem entre si os documentos requeridos.

Leong Heng Teng garantiu também que a proposta de lei vai determinar que a governação electrónica utilize meios de identificação “fiáveis e adequados”. O atendimento digital deve incluir um processo de verificação da identidade do utilizador para confirmar a autoria do acesso e dos actos praticados no decurso da sessão de atendimento digital. Há também a possibilidade de os serviços emitirem, através de uma plataforma, títulos digitais, em alternativa ao papel.

Kou Peng Kuan explicou que a proposta de lei da Governação Electrónica tem como objectivo “criar as condições jurídicas para que o Governo possa aproveitar as tecnologias em benefício do cidadão”. “Estamos a economizar o uso de papel e de recursos humanos”, concluiu o director dos SAFP.

Regulamento administrativo para criar Conselho Profissional dos Assistentes Sociais

Também ontem o Conselho Executivo aprovou o regulamento administrativo para a criação do Conselho Profissional dos Assistentes Sociais (CPAS), um órgão colegial da Administração Pública, cuja função é “executar os trabalhos inerentes à qualificação dos assistentes sociais, designadamente, definir os critérios para a acreditação profissional, coordenar o exame de acreditação e as actividades de formação contínua dos assistentes sociais e proceder à instrução dos procedimentos disciplinares”. O CPAS será composto por um total de 11 membros. O apoio técnico e administrativo do conselho será assegurado pelo Instituto de Acção Social (IAS).

A.V.