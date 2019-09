Aeroporto foi palco de simulacro “de grande escala”

O Aeroporto Internacional de Macau realizou, na madrugada de ontem, um exercício de emergência “de grande escala”, que contou com a participação de 350 pessoas, para simular um acidente com uma aeronave que saiu da pista de aterragem e acabou por cair na água. Segundo um comunicado divulgado pela Autoridade de Aviação Civil, “o exercício foi considerado um sucesso e atingiu o seu objectivo”, já que “o plano de emergência do aeroporto foi imediatamente activado para resolver a crise”.

O suposto acidente aconteceu depois de uma aeronave aterrar na pista do aeroporto de Macau. Posteriormente, um dos membros da tripulação quis tentar voar de novo, mas o avião desviou-se e caiu na água. A fuselagem partiu-se em várias secções e ficou a flutuar a certa distância da pista. A aeronave transportava 80 passageiros, dois tripulantes de voo e seis tripulantes de cabina. Alguns passageiros ficaram presos dentro de uma secção da fuselagem, enquanto outros foram projectados para a água, ficando a flutuar, o que fez com que o comandante declarasse situação de emergência.

Na sequência, o centro de operações de emergência do aeroporto foi activado para tratar do acidente, assim que o aeroporto recebeu a notificação. O Corpo de Bombeiros e a equipa de resgate chegaram ao local para prestar serviços de busca e salvamento, tendo sido confirmado que 10 passageiros foram mortos e 45 ficaram feridos, e todos os feridos que precisavam de ser enviados ao hospital para tratamento médico foram de imediato. Uma área de recepção familiar e um centro de aconselhamento foram estabelecidos no terminal de passageiros para fornecer serviços de consulta e aconselhamento aos feridos e aos familiares dos feridos e das vítimas mortais, respectivamente.

Segundo o comunicado, “todas as entidades participantes foram capazes de agir de acordo com o plano de emergência do aeroporto, bem como com os seus próprios planos de contingência”.

A.V.