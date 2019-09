Projectos cinematográficos de Hong Kong em destaque na feira de investimento de Macau

Duas ideias de Hong Kong, uma sobre eutanásia e outra sobre lutadoras de MMA, foram as vencedoras dos prémios para os melhores projectos cinematográficos na Feira de Investimento na Produção Cinematográfica de Macau. Durante o evento, distribuidores, produtores e investidores reuniram-se com os jovens realizadores da Grande Baía. Reuniões “promissoras”, dizem os vencedores.

“The Ceiling” e “One More Round” foram os dois projectos de Hong Kong que estiveram em destaque na Feira de Investimento na Produção Cinematográfica na Região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. “The Ceiling”, do realizador Thomas Lam Hon Ming, ganhou o prémio de melhor projecto cinematográfico, e “One More Round”, de Yorkie Kam, foi distinguido como o projecto de maior potencial de investimento.

O vencedor do prémio de melhor projecto, que tem por base uma história verídica, “é sobre um jovem de Hong Kong que estava prestes a tornar-se bastante bem-sucedido enquanto professor de Educação Física, mas que teve um acidente em que ficou com uma lesão na coluna, que fez com que ficasse paralisado para o resto da vida”. Então, contou o realizador ao PONTO FINAL, “escreveu à Chefe do Executivo de Hong Kong para alterar a lei, para que fosse permitida a eutanásia”. Durante 19 anos, o tecto do hospital onde estava internado era a única coisa que via.

No programa oficial, o projecto de filme é descrito como “tocante” e controverso”, cujo tema tem por base a “dignidade básica de vida”. “O filme vai ser feito com os melhores actores e a melhor equipa criativa de Hong Kong”, promete Thomas Lam Hon Ming.

O realizador mostrou-se surpreendido com a vitória nesta categoria. “Havia projectos muito bons neste evento e isto significa muito”, justificou. Thomas estudou Cinema nos Estados Unidos da América, na University of Southern California. “Depois voltei para Hong Kong e estou a começar a carreira”. No futuro, espera encontrar distribuidores e investidores para que a sua ideia se torne realidade. “Neste evento conseguimos fazer contactos muito promissores”, adiantou.

Yorkie Kam é o realizador de Hong Kong responsável pelo projecto considerado como o de maior potencial de investimento. A ideia centra-se nas Artes Marciais Mistas (MMA, na sigla em inglês). “É uma rapariga de Hong Kong que desiste de uma equipa de jiu-jitsu e tenta tornar-se profissional de MMA. Enquanto anda na estrada, conhece a protagonista do filme, uma antiga lutadora de MMA que agora é treinadora”, explicou Yorkie. Atleta e treinadora partem em viagem e, pelo caminho, vão lutando contra vários adversários até que a jovem acaba por se tornar profissional.

Esta é a tentativa de estreia de Yorkie Kam no cinema, depois de ter estudado Cinema na Universidade de Estocolmo. “Espero começar o processo de financiamento em breve. Já terminei a escrita, então espero assegurar o financiamento e fazer com que isto seja produzido”, adiantou, acrescentando que espera em 2020 ter o filme concluído e que em 2021 comece a ser exibido nos cinemas. “Isso seria um sonho realizado”, contou.

Durante o evento de Macau, o cineasta esteve reunido com investidores e distribuidores. “Deram-me muitas perspectivas diferentes sobre como abordar um filme, como distribuir e sobre o financiamento”, referiu. “Foram reuniões promissoras, fiquei com contactos e conheci muita gente, estou optimista”, concluiu.

Esta feira, organizada entre o Instituto Cultural (IC) e a Administração do Cinema da Província de Guangdong, aconteceu entre a passada terça e quarta-feira. O evento tinha como objectivo facilitar a interacção e o intercâmbio entre as indústrias cinematográficas das três regiões. Os prémios foram atribuídos, diz a organização, por um júri profissional e por um grupo de investidores das três regiões. Nesta feira de investimento participaram 15 projectos, cinco de cada região.