Pereira Coutinho questiona fundamentos do Governo para adjudicar Linha da Taipa à MTR 

O presidente da Associação de Trabalhadores da Função Pública quer conhecer em pormenor os fundamentos para a adjudicação dos serviços de operação e manutenção da Linha da Taipa a uma empresa de Hong Kong. Pereira Coutinho questiona o Governo sobre a fiscalização dessas verbas e a razão pela qual ainda não há pessoal qualificado e com experiência na operação do Metro Ligeiro.

O deputado José Pereira Coutinho está preocupado com as indefinições em torno do orçamento definitivo para a construção do Metro Ligeiro e em interpelação escrita enviada ao Governo solicita esclarecimentos sobre o processo que levou à adjudicação, por cinco anos, dos serviços de operação e de manutenção da Linha da Taipa à empresa MTR. Pereira Coutinho considera ainda ser uma “contradição” do Governo o investimento de 1,4 mil milhões de patacas na constituição da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau para depois adjudicar os serviços de operação e manutenção da Linha da Taipa à MTR por 5,88 milhões de patacas invocando a “falta de talentos e de experiência” locais quando o projecto foi inicialmente proposto há 20 anos.

“A contradição é que o Governo despendeu avultadas verbas na constituição da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, mas adjudicou, por cinco anos, os serviços de operação e manutenção da Linha da Taipa do Metro Ligeiro à MTR por preços muito elevados, e além disso, até ao momento ainda não foi definido qual a entidade que vai celebrar o contrato com a MTR. Mais, o Governo não divulgou os fundamentos da adjudicação nem os pormenores dos serviços adjudicados”, frisou Pereira Coutinho na interpelação dirigida ao Executivo.

Recordando que um dos argumentos do Executivo para recorrer aos serviços da MTR era o de “falta de talentos e experiência” locais, o deputado eleito por sufrágio directo questiona o investimento de “1,4 mil milhões de patacas” na constituição da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, uma vez que será esta entidade a “responsável pela construção e manutenção das infra-estruturas e equipamentos do sistema de metro ligeiro”, assim como “pela operação dos respectivos sistemas, incluindo a gestão operacional e a prestação dos serviços de transporte de passageiros”.

“Porque razão o Governo não recorreu ao concurso público internacional para a referida adjudicação?”, questiona Pereira Coutinho, para depois levantar dúvidas quanto à forma como o Governo irá fiscalizar a utilização de quase 5,9 mil milhões de patacas. “O Governo adjudicou o contrato de prestação dos serviços de operação da Linha da Taipa do Metro Ligeiro à MTR e não a outras empresas com experiência. Quais foram os fundamentos para esta adjudicação? Como é que o Governo vai fiscalizar a utilização de cerca de 5,9 mil milhões de patacas?”, atira Pereira Coutinho.

Na mesma interpelação, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública questiona também o Governo sobre a criação de vias pedonais debaixo dos viadutos do Metro Ligeiro, dando como exemplo as passagens superiores para peões debaixo dos viadutos na Tailândia. No passado dia 30 de Julho, Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, falou sobre a interconexão entre o metro e outros transportes, garantindo que estão a ser construídas passagens superiores junto às estações do metro ligeiro para poderem ligar os autocarros ao metro.

A terminar, Pereira Coutinho frisa que já se passaram quase 20 anos desde que o projecto de construção do Metro Ligeiro foi apresentado, e que, até ao momento, o Executivo continua a afirmar que não dispõe de pessoal qualificado com experiência para as operações. O deputado quer ver o Governo adoptar medidas para formação de talentos capazes de assegurar a operação e a manutenção do projecto, para que não sejam concedidas mais adjudicações de forma a evitar “o contínuo abuso do erário público”. “As despesas com a referida adjudicação à MTR incluem despesas anuais de cerca de 900 milhões de patacas só com a manutenção, o que é difícil de recuperar com as receitas dos bilhetes”, pode ler-se na interpelação de Pereira Coutinho ao Executivo.