Pagamentos electrónicos: número de transacções até Março foi quase o mesmo do total de 2018 

André Vinagre

Mais de um milhão de transacções e 89 milhões de patacas movimentadas. Estes são os números avançados pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM) relativamente aos pagamentos electrónicos efectuados na região só durante os primeiros três meses deste ano. No final do primeiro trimestre de 2019, o número de terminais existentes que aceitam pagamentos móveis ou através de QR Code ultrapassavam as 21 mil unidades. Os números foram dados em resposta a uma interpelação escrita do deputado Si Ka Lon, que dizia que o desenvolvimento deste tipo de tecnologias “está ainda atrasado” em Macau.

O deputado enviou ontem à imprensa a resposta da AMCM à sua interpelação, onde o organismo faz o balanço dos primeiros três meses do ano no que toca aos pagamentos electrónicos. “Verifica-se que, até finais do primeiro trimestre de 2019, o número de terminais existentes em Macau que aceitam pagamentos móveis e pagamentos através do QR Code ultrapassou 21 mil unidades”, lê-se na resposta da AMCM, acrescentando que, “em Macau constata-se, por um lado, uma generalização rápida dos serviços associados aos pagamentos móveis locais”. Entre Janeiro e Março, o número de transacções efectuadas através de pagamentos móveis foi de 1,150 milhões e o respectivo valor foi de 89 milhões de patacas, “próximo do número total de transacções registado durante todo o ano de 2018”.

Si Ka Lon diz que este tipo de tecnologia ainda está atrasado comparativamente com o interior da China, “situação esta que alguns entendem ser devido à proliferação desses tipos de instrumentos, necessitando assim as pequenas e médias empresas de ter um novo leitor cada vez que um banco emita o seu próprio instrumento”. O deputado eleito pela via directa sugere ainda a integração de Macau na Grande Baía, como forma de acelerar o desenvolvimento do pagamento electrónico.

O legislador, na interpelação, faz duas perguntas: se o Governo pensa fundir todos os instrumentos de pagamento electrónico para uniformizar os padrões, e se o Executivo está a negociar com o interior da China formas para que os residentes possam usar esse tipo de tecnologia no continente.

A AMCM diz apenas que, “actualmente, verifica-se que é muito comum a utilização dos serviços de pagamento electrónico, uma vez que tais serviços se encontram disponíveis em todas as áreas, seja nos transportes públicos, nos lugares de estacionamento, no consumo a retalho ou até nos serviços públicos”. Relativamente à cooperação com o interior da China, a AMCM diz que já tem havido uma cooperação entre algumas empresas de aplicações de pagamentos móveis com bancos locais para que sejam possíveis transacções comerciais no estrangeiro.

“Além disso, o Governo da RAEM continuará a negociar e a cooperar com as autoridades de supervisão do interior da China, no sentido de promover diversos trabalhos relacionados com os serviços financeiros, em benefício da população, neles se incluindo os relativos à abertura transfronteiriça de contas bancárias”, afirma o organismo.