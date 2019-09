Mais de 60 eleitores optaram pelo voto presencial para as eleições legislativas 

Os cidadãos recenseados em Portugal que se encontrem deslocados em serviço em Macau, podem votar antecipadamente entre os dias 24 e 26 de Setembro, caso tenham apresentado uma justificação junto dos serviços consulares 60 dias antes da data das Eleições Legislativas. Os votos por correspondência de cidadãos recenseados em Macau estão em maioria. Apenas 67 eleitores manifestaram vontade de votar presencialmente no Consulado de Portugal.

Macau tem mais de 65 mil eleitores de cidadania portuguesa registados, mas apenas 67 optaram pelo voto presencial nas próximas eleições para a Assembleia da República, que se realizam no dia 6 de Outubro, revelou uma fonte oficial do Consulado de Portugal ao PONTO FINAL.

Os cidadãos portugueses com morada registada no estrangeiro têm duas opções para votar, sendo através de voto presencial ou por correspondência. A escolha da respectiva opção do eleitor deverá ser feita junto da comissão recenseadora no estrangeiro até à data da marcação da eleição, sendo que os cidadãos portugueses podem alterar qualquer uma das opções em qualquer altura, com excepção para o período entre a data da marcação e a realização da eleição.

Em caso de escolha da opção de voto por correspondência, o Ministério da Administração Interna (MAI) de Portugal envia o boletim de voto para a morada indicada no caderno de recenseamento do eleitor pela via postal mais rápida, sob registo. A morada indicada no Cartão de Cidadão será a morada utilizada pela Administração Eleitoral para o envio da documentação do voto por correspondência. O cidadão português recebe depois em casa o respectivo boletim de voto e dois envelopes, um de cor verde e outro branco, que devem ser devolvidos ao MAI pela mesma via, sem qualquer encargo, antes do dia da eleição, juntamente com uma cópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade.

Caso o eleitor opte pelo voto presencial terá de dirigir-se nos dias da votação (5 e 6 de Outubro) aos serviços do Consulado de Macau, indicar o nome, apresentar o respectivo documento de identificação civil e exercer o seu direito de voto. O voto presencial estava sujeito a inscrição prévia, cujo prazo terminou 60 dias antes da data do acto eleitoral.

No caso de recenseados em Portugal que se encontrem deslocados em serviço em Macau, a única forma de exercer o direito constitucional é através do voto antecipado, e este irá realizar-se entre os dias 24 e 26 de Setembro. Para este caso específico, o eleitor terá de comunicar antecipadamente aos serviços consulares a necessidade de exercer o voto por antecipação antes da suspensão da actualização do recenseamento eleitoral. O recenseamento eleitoral é suspenso entre o dia da eleição e o 60.º dia que antecede cada eleição, ou no dia seguinte à sua convocação.

A possibilidade de exercer o voto antecipado enquadra-se num cenário em que os cidadãos portugueses recenseados em Portugal estejam impedidos de marcar presença na respectiva assembleia de voto no dia das eleições, por inerência do exercício de funções públicas, ou privadas, em representação oficial de selecção nacional, organizada por federação desportiva dotada de estatuto de utilidade pública desportiva, doentes em tratamento hospitalar, estudantes, investigadores, docentes ou bolseiros de investigação numa instituição de ensino superior, unidade de investigação ou equiparada reconhecida pelo ministério competente.