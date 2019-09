Leão eficaz derrota Chao Pak Kei no arranque da ‘bolinha’

O Sporting de Macau venceu ontem o Chao Pak Kei, por 1-0, no primeiro encontro de ambos na edição deste ano do campeonato da ‘bolinha’. Lucas Calixto foi o autor do único golo da partida que serviu também para assinalar a estreia de Nicholas Torrão de leão ao peito.

Pedro André Santos

Foi um Sporting de Macau sólido a nível defensivo e eficaz no ataque que se viu ontem à noite no campo do D. Bosco. Os ‘leões’ venceram o Chao Pak Kei, por 1-0, com um golo de Lucas Calixto na segunda parte, começando assim da melhor forma a edição deste ano da ‘bolinha’.

Os comandados de Pedro Lopes não tiveram muitas oportunidades de golo, mas revelaram-se eficazes, ao contrário do Chao Pak Kei, que podem queixar-se da falta de pontaria dos seus avançados, encontrando pela frente um guardião inspirado. Rui Oliveira, sobretudo na primeira parte, fez uma mão cheia de defesas importantes que em muito contribuíram para a solidez defensiva dos verde-e-brancos. Do lado oposto, por sua vez, o veterano guardião Domingos poderia ter feito melhor no lance do golo dos ‘leões’.

A partida serviu também para assinalar a estreia de Nicholas Torrão na linha avançada do Sporting de Macau. O avançado não marcou, mas foi sempre muito batalhador na frente de ataque leonina. “É uma estreia em grande na ‘bolinha’, a minha estreia no Sporting, não podia estar mais feliz pelos três pontos contra uma equipa que toda a gente sabe é candidata ao título. Tal como o mister Pedro Lopes tinha dito durante a semana, a equipa estava confiante para conseguir um bom resultado, e o nosso objectivo é ir jogo a jogo. Hoje [ontem] saímos por cima, foi um jogo complicado, o CPK tem uma grande equipa, mas o Sporting está de parabéns porque os nossos jogadores deram tudo o que tinham e o que não tinham, e é assim que tem que ser até ao final”, disse o avançado internacional por Macau ao PONTO FINAL.

Apesar de não ter marcado, Nicholas Torrão garante que o primeiro objectivo “é a vitória”, independentemente de quem marca os golos. Sobre as expectativas do clube para o resto da competição, o avançado leonino garante que os objectivos não ficaram alterados após esta vitória. “Continuamos com a mesma visão jogo a jogo, e depois no final logo se verá”, apontou.

Do lado do Chao Pak Kei, o treinador Gilmar Tadeu lamentou sobretudo as falhas a nível da finalização por parte da sua equipa. “Como treinador tenho que manter a calma dos jogadores e lembrá-los que criaram tantas oportunidades e não fizeram [golos], e o Sporting teve duas oportunidades e fez um golo, isso é futebol. Agora temos que olhar para a frente a pensar no próximo objectivo e recuperar”, frisou ao PONTO FINAL. “Sabíamos que ia ser um jogo difícil pelo próprio plantel que o Sporting criou para a ‘bolinha’. Vamos ter que corrigir os erros, não foram muitos em quantidade, faltou a finalização, esse foi o ponto negativo”, acrescentou Gilmar Tadeu.

Apesar da derrota, o técnico brasileiro garante que os objectivos do clube para a competição não ficaram beliscados. “O presidente trouxe-me para cá porque quer títulos, ele entrou na ‘bolinha’ e, apesar de ser debutante na primeira divisão, quer ser campeão. A estreia não foi boa e agora é recuperar esses três pontos perdidos”, concluiu.

Na outra partida disputada ontem, o Ou Cheng derrotou os Sub23, por 1-0, com um golo do brasileiro Carlos Reginaldo. O campeonato prossegue hoje com mais um jogo grande no campo do D. Bosco, às 19h30, entre o Benfica de Macau e o Ka I, seguindo-se o duelo entre a Polícia e a Ching Fung, às 20h30.