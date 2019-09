Ho Iat Seng promete “sentido de responsabilidade” para com população e Pequim

O Chefe do Executivo eleito, Ho Iat Seng, agradeceu ontem, em Pequim, a confiança nele depositada pelo Governo Central, e expressou “profundo sentido de responsabilidade” em cumprir com as expectativas de Pequim e da população de Macau. Ho, que foi ontem nomeado Chefe do Executivo da RAEM pelo primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, em Zhongnanhai, Sede oficial do Governo chinês, comprometeu-se a implementar “sem reservas” a fórmula “Um País, Dois Sistemas” e governar de acordo com a Constituição chinesa e a Lei Básica de Macau.

Ho Iat Seng apontou como principais metas da sua administração diversificar a economia de Macau, melhorar a qualidade de vida da população e integrar “activamente” a construção da Área da Grande Baía. O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, apontou o “progresso notável” em Macau, desde o retorno da soberania à China, com rápido crescimento económico e “melhoria sustentada” da qualidade de vida da população.

Li destacou ainda a harmonia, estabilidade social e contínuo fortalecimento do intercâmbio e cooperação com o continente chinês, numa altura em que a região vizinha de Hong Kong é palco de protestos antigovernamentais. “Espero e acredito que o Executivo se unirá para liderar Macau e todos os sectores da sociedade a aproveitar as oportunidades trazidas pela construção da Grande Baía, visando acelerar o desenvolvimento diversificado de Macau e melhorar continuamente o nível de vida da população”, afirmou.

Lembrando que este ano se celebra o 20.º aniversário desde a transferência de administração de Macau, Li Kegiang disse que o Governo Central “continuará a implementar com precisão e integralmente” os princípios da fórmula “Um País, Dois Sistemas”, conferindo “alto grau de autonomia” à região. O ex-presidente da Assembleia Legislativa (AL), Ho Iat Seng, foi eleito, no mês passado, o Chefe do Executivo do território e vai tomar posse no dia 20 de Dezembro, substituindo Fernando Chui Sai On, há uma década no cargo. Em Zhongnanhai estiveram ainda presentes os conselheiros de Estado chineses Wang Yi, Xiao Jie e Zhao Kezhi.