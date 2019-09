Governo português abre concurso público para presidente do CCCM

O historiador Luís Filipe Barreto deixou de ser presidente do Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) no dia 31 de Agosto e, para o substituir, o Ministério da Ciência optou por abrir um concurso público. Até à próxima segunda-feira, dia 18, os interessados devem apresentar a sua candidatura à Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (CReSAP).

O concurso dura apenas 15 dias e é considerado “urgente” pelo Governo, “não havendo lugar à audiência de interessados e não havendo efeito suspensivo do recurso administrativo interposto do despacho de designação ou de qualquer outro acto praticado no decurso do procedimento.” Ou seja, quem vier a ser anunciado pela CRESAP será mesmo o próximo presidente.

O Governo pede alguém com licenciatura ou mestrado ou doutoramento em áreas de relevância para estudos asiáticos e interculturais e de actividades científicas e académicas de referência na Ásia e, entre outros factores, com experiência na promoção ou desenvolvimento de relações Europa-Ásia, ou em domínios do conhecimento relevantes para a promoção da investigação e da cooperação científica e cultural nas áreas das Relações Eurasiáticas.

O concurso releva ainda “outros factores preferenciais” como conhecimentos de mandarim, lembrando que irá escolher quem manifestar “competência para a dinamização do CCCM como um centro de referência internacional em estudos asiáticos e interculturais e de actividades científicas e académicas de referência na cooperação e relação Europa-Ásia.”

Luís Filipe Barreto manteve-se como presidente do CCCM durante 13 anos, período marcado pelos apertos financeiros que reduziram a esfera de influência deste Centro criado pela administração portuguesa de Macau antes de 1999.

J.P.M.