Abertas as inscrições para o programa de apoio a designers de moda

As inscrições para o “7º Programa de Subsídios à Criação de Amostras de Design de Moda” abriram ontem e os candidatos vão poder inscrever-se até ao dia 25 de Outubro. Os candidatos seleccionados poderão receber um subsídio no montante máximo de 170 mil patacas para a execução de amostras e materiais promocionais, indicou ontem o Instituto Cultural (IC) em comunicado.

Este programa, que começou em 2013, tem como objectivo, refere o IC, “cultivar talentos locais em design de moda, incentivar os estilistas a elaborar planos de marketing viáveis e adequados e aumentar a sua popularidade e competitividade bem como impulsionar o desenvolvimento da indústria do design de moda de Macau”. O instituto garante que este programa de subsídios tem vindo a atrair a participação de muitos designers de moda locais.

Os candidatos devem ser residentes de Macau e ter mais de 18 anos. As candidaturas podem ser apresentadas a título individual ou em grupos de, no máximo, duas pessoas. A selecção é feita em duas fases. Numa fase inicial, os candidatos devem submeter os seus projectos de design de moda inéditos e da sua autoria e, depois, o júri seleccionará um máximo de 15 candidaturas para a segunda análise com base nos seguintes critérios: criatividade e originalidade, qualidade (materiais e trabalho manual), efeitos visuais globais, potencial de mercado, viabilidade e grau de perfeição do plano de participação em exposições e desfiles da moda e do plano de marketing, bem como a racionalidade orçamental.

Na fase seguinte, os candidatos admitidos para a segunda análise receberão um subsídio para produzirem uma amostra com base nos esboços submetidos na análise inicial, a qual será exibida perante o júri por um modelo contratado pelos candidatos. Depois, o júri vai seleccionar, no máximo, oito beneficiários. Cada um receberá um montante máximo de 170 mil patacas para custos de execução e materiais promocionais da colecção submetida. A.V.