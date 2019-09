Pereira Coutinho volta a pedir a demissão de Sónia Chan

No seguimento do relatório de auditoria aos regimes de recrutamento para a Administração Pública, o representante da Função Pública na Assembleia Legislativa exige responsabilidades à secretária da tutela, Sónia Chan. “Perante o facto de ela ter falhado continuamente durante anos”, José Pereira Coutinho pede a demissão da secretária para a Administração e Justiça.

José Pereira Coutinho quer, mais uma vez, a demissão de Sónia Chan. Em declarações ao PONTO FINAL, o deputado e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) repetiu a palavra “falhanço” para descrever o trabalho da secretária para a Administração e Justiça: “Ela devia ter pedido a demissão e assumido a responsabilidade política do falhanço da implementação das políticas”. Sobre a troca de críticas entre os Serviços para a Administração e Função Pública (SAFP) e o Comissariado da Auditoria, Pereira Coutinho diz não querer envolver-se nesse “ping-pong”.

O deputado começa por notar que os SAFP “estão, neste momento, em ebulição, no centro do ciclone”, mas “não podemos ignorar que estão na dependência directa hierárquica e supervisionada pela secretária”. “Ela tem de responder por esse serviço”, aponta, dando o exemplo do sistema de recrutamento geral que, para o deputado, “é um falhanço”. Sónia Chan “tem de assumir a responsabilidade pelo contínuo falhanço deste serviço público”.

“Ela não pode agora esconder-se atrás da capa do anonimato, como se este relatório não tivesse a ver com ela”, refere. O relatório em causa, divulgado pelo Comissariado da Auditoria na semana passada, falava em “gestão caótica” e “problemas óbvios” no recrutamento para a Administração Pública. Sónia Chan disse, na altura, que iria instruir os SAFP para realizarem uma “avaliação profunda” ao regime vigente. “Não é isso que nós queremos, ela tem de dizer porque é que durante anos a sua tutela falhou o supervisionamento deste serviço público, e ela tem de justificar porque é que falhou, chegando o Comissariado de Auditoria a dizer que era preferível eliminar esse sistema de recrutamento geral, que é um total falhanço”, assinala o deputado.

Assim, “ela tem de assumir politicamente a responsabilidade pelo falhanço na tutela”. E o que é, para o deputado, “assumir politicamente a responsabilidade”? “É a demissão do cargo”.

“Perante o facto de ela ter falhado continuamente durante anos na tutela e na supervisão destes serviços públicos e face ao relatório do Comissariado de Auditoria, ela devia ter pedido a demissão e assumido a responsabilidade política do falhanço da implementação das políticas”, afirma José Pereira Coutinho.

Por outro lado, o deputado não pede a demissão de Kou Peng Kuan, director dos SAFP: “Só depois de um inquérito de sindicância do estatuto dos trabalhadores da Função Pública é que se pode apurar as responsabilidades deste director, só depois disso é que me posso pronunciar”. “Não posso pôr a carroça à frente dos bois”, diz, lembrando: “Não nos podemos esquecer que o próprio director é objecto de classificação anual por parte da secretária para Administração e Justiça”.

PEREIRA COUTINHO NÃO ENTRA NO “PING-PONG”

O relatório do Comissariado da Auditoria foi tornado público na passada quinta-feira. Nas conclusões, eram criticados os regimes de recrutamento utilizados pelos SAFP na Administração Pública. Segundo o relatório, os regimes de 2011 e de 2016 têm problemas de baixa eficiência e de morosidade. Problemas, estes, que são “fonte de desperdício de recursos”. Segundo a auditoria, tem havido uma “gestão caótica dos trabalhos de recrutamento”.

Numa resposta dada pelos SAFP no mesmo dia em que foi divulgado o relatório, os serviços liderados por Kou Peng Kuan manifestaram concordância relativamente às críticas. Mais tarde, à Rádio Macau em língua chinesa, o responsável dos SAFP refutou as conclusões do documento, o que fez o Comissariado da Auditoria emitir um outro comunicado, na noite de segunda-feira, em que acusa estes serviços de “falta de respeito pelas opiniões expressas pelos serviços interessados” e de não cumprirem “os padrões de ética da Administração Pública”.

O presidente da ATFPM não se quer incluir nesta troca de argumentos. “Eu não tenho comentários a fazer sobre esse jogo de ping-pong entre o comissariado e o director dos serviços. Não quero estar envolvido nesse jogo”, afirma. Contudo, Pereira Coutinho diz que as críticas feitas pela auditoria pecam pela escassez: “Revejo-me na maior parte do relatório do comissariado, embora esse relatório estivesse incompleto porque não referiu o problema dos serviços públicos que têm autonomia administrativa e financeira e que fogem às regras do departamento central”. O deputado dá o exemplo do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), da Autoridade Monetária e das empresas privadas, das quais o Governo tem comparticipação. “O relatório é omisso relativamente aos serviços públicos com autonomia administrativa e financeira, como é que eles contratam essas pessoas? Ninguém sabe”, afirma.

Ainda assim, para Pereira Coutinho, o principal problema está no topo da hierarquia, e reforça: “O que mais me preocupa é a assunção de responsabilidades dos principais cargos, porque eles ganham bem, vivem bem, andam sempre a cortar fitas para aqui e para acolá e com discursos e slogans e, quando têm problemas, escondem-se atrás do biombo”.

Esta não é a primeira vez que o deputado pede a demissão da secretária. Em 2017, Pereira Coutinho desafiou Sónia Chan a demitir-se do cargo depois de a governante ter recomendado dois familiares para trabalharem no Ministério Público.