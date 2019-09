Pequim critica reunião entre Joshua Wong e MNE alemão 

O activista Joshua Wong reuniu-se na segunda-feira em Berlim com o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) alemão para pedir apoio ao movimento pró-democracia, uma reunião ontem criticada por Pequim que disse tratar-se de “desrespeito” à sua soberania. “Falei com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, sobre a situação dos protestos, a nossa causa de eleições livres e democracia em Hong Kong”, escreveu Joshua Wong na sua conta da rede social Twitter.

O activista anunciou ainda que nos próximos dias terá “novas discussões com membros do Bundestag (Parlamento) alemão”. Em relação ao encontro que teve na segunda-feira com Joshua Wong, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão apontou, também no Twitter, que “o direito à liberdade de expressão é um princípio fundamental”. “Não pode estar sujeito a nenhuma restrição”, acrescentou.

A China criticou ontem o encontro entre o activista de Hong Kong e o responsável pela diplomacia de Berlim, denunciando “desrespeito” à sua soberania. “Alguns meios de comunicação e políticos alemães estão a tentar ser mais atractivos e chamar a atenção para si mesmos, usando separatistas anti-China. (…) Fazer espectáculo político é (um método) extremamente errado”, respondeu uma das porta-vozes do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim, Hua Chunying.

Quanto à acusação aos meios de comunicação, Hua Chunying estará a referir-se a uma entrevista que Joshua Wong deu ao jornal alemão Bild, na qual comparou Hong Kong com “Berlim Oriental durante a Guerra Fria” e apelou aos “alemães que lutaram pela liberdade”, nessa época.

Já na semana passada, numa carta aberta publicada também no diário alemão Bild, vários líderes do movimento pró-democracia de Hong Kong, entre eles Joshua Wong, pediram à chanceler alemã, Angela Merkel, que recorde “os terrores” do regime comunista da Alemanha Oriental. “Você viveu em primeira mão os terrores de um governo ditatorial”, escreveu Wong, citado pela imprensa local.

A carta tinha como objectivo que Merkel apoiasse o movimento pró-democracia do território durante a sua deslocação a Pequim, que aconteceu na semana passada. “Eu referi, durante o diálogo, que os direitos e liberdades acordados na Lei Básica de Hong Kong devem ser salvaguardados”, afirmou Merkel, durante uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang.