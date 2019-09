Morreu Robert Frank, lenda da fotografia que documentou o pulsar americano 

Génio curioso de espontaneidade, arriscou mergulhar no vernáculo da realidade, munido de uma Leica de 35-mm, e com ela extrair beleza poética de um carro, de uma barbearia, do rosto anónimo de um trabalhador. Morreu na segunda-feira no Canadá, Robert Frank. Deixa obra extensa e um novo modo de abordar a fotografia documental.

pontofinalmacau@gmail.com

Robert Frank, um dos mais influentes fotógrafos do século XX, morreu aos 94 anos, em Inverness, na Nova Escócia, depois de várias décadas a elevar a fotografia documental e o cinema independente a um novo patamar. O anúncio da morte do fotógrafo foi feito pelo galerista Peter MacGill, em Nova Iorque, responsável pela Pace-MacGill Gallery, que representava o autor do icónico photobook “The Americans”.

Conhecido pelo seu trabalho em “The Americans”, série de fotografias a preto e branco captadas ao longo de uma viagem pelo interior da América rural da década de 1950, Robert Frank explorou ainda a estética das artes cinematográficas onde também deixou a sua marca ao lançar as bases do cinema documental. Cúmplice de Jack Kerouac ou do poeta Allen Ginsberg, da geração “Beat”, Robert Frank colaborou com a banda britânica The Rolling Stones na concepção da capa do álbum “Exile in Main Street”, depois de fundar a New American Cinema Group com Jonas Mekas e Peter Bogdanovich, na década de sessenta.

Imigrante de origem judaica numa Nova Iorque pós II Guerra Mundial, a linguagem fotográfica de Robert Frank não foi bem aceite nos primeiros anos pelas imagens desconcertantes, pelo seu paradoxo entre um realismo cru e uma estética deformada, esbatida e amarga. A revista “Popular Photography” criticou-o pelas imagens “granuladas de exposição lamacenta, de horizontes embriagados com um geral desleixo”. No obituário publicado pelo The New York Times é recordado que Robert Frank chegou a ser acusado pelos críticos “de ser um homem sem alegria que odiava o país que o tinha acolhido”.

Desafiando a fórmula do fotojornalismo que vigorava na altura, vincada sobretudo por imagens nítidas, bem iluminadas e de composição clássica, a objectiva de Robert Frank trouxe à vida um novo “zeitgeist” de instantes imediatos descontrolados e granulados, tal como as transmissões televisivas da altura, povoado de indivíduos isolados nas grandes metrópoles, casais de adolescentes, transportes públicos cheios e funerais íntimos. As imagens a preto e branco captadas para o trabalho “The Americans” acabariam por tornar-se num manifesto contra a tradição mais conservadora da fotografia, com um grande impacto nas gerações que se seguiram.

“Aquela estranha sensação que se tem na América quando o sol está muito quente e de repente salta uma música de uma jukebox ou de um funeral próximo. Foi o que Robert Frank capturou com tremendas fotografias tiradas enquanto viaja pela América na companhia da ´irmandade Guggenheim´. Com uma agilidade, mistério, génio e tristeza de cenas ensombradas por um estranho segredo nunca antes visto em película”, escreveu Jack Kerouac sobre Robert Frank, citado pelo The New York Times em referência à produção do projecto “The Americans” com uma bolsa da Fundação Guggenheim.

Depois de apresentar o “outro lado” da realidade norte-americana do final da década de 50 e de colaborar como fotógrafo regular de revistas como Harper’s Bazaar, Fortune, Life, Look, McCall’s, Vogue e Ladies Home Journal, Robert Frank canalizou as suas energias criativas para a realização de cinema, para criar clássicos da subcultura norte-americana como “Pull My Daisy”, em 1959, considerado uma pedra basilar no cinema independente norte-americano, centrado na Beat Generation, e que contou com a participação de Alfred Leslie e narração de Jack Kerouac, para além de figuras como Ginsberg, Mary Frank, Gregory Corso, David Amram e Larry Rivers.

Em 1961, realizou a sua primeira grande exposição no Instituto de Arte de Chicago e, a partir de 1971, instalou-se numa zona selvagem do Canadá, onde vivia com a mulher, continuando a realizar um trabalho de autor, muito introspectivo, na área do cinema e da fotografia. Em 1965, realizou o filme “Me and My Brother”, e ainda “Candy Mountain” (1988), com Rudy Wurlitzer, de carácter autobiográfico. Em “Conversations in Vermont” (1969), abordou a sua relação com os filhos, através da fotografia e dos álbuns de família, num diálogo sobre sentimentos, educação e o que representou para eles crescer num mundo boémio com pais artistas.

Mas é na sua primeira longa-metragem, de 1965, intitulada “Me and My Brother”, sobre Julius Orlovsky, que Robert Frank começa a traçar o percurso que irá marcar uma linha bem vincada entre o cinema documental e o de narração encenada, tornando-o numa referência neste estilo. No início da década de setenta, os britânicos Rolling Stones convidam-no para produzir as fotografias da capa do álbum “Exile on Main Street”, para depois convidar o fotógrafo suíço a filmá-los na digressão de 1972. No entanto, o registo cru e realista de Robert Frank acabou por mostrar a realidade de um tour marcado por multidões violentas, uso de drogas e muita nudez, algo que desagradou ao grupo de rock britânico que obteve uma ordem de restrição para impor limites à frequência com que o filme deveria ser exibido nas salas de cinema. Apesar de tudo, anos mais tarde, Robert Frank acompanharia a reedição de 2010 do álbum com o vídeo da canção bónus “Plundered My Soul”.

“Harry Smith at the Breslin Hotel” (2018), “Cool Man in a Golden Age” (2010), sobre o artista Alfred Leslie, e “True Story” (2004), com instantâneos de vida familiar em casas de Nova Iorque e da Nova Escócia, são alguns dos documentários mais recentes de Robert Frank.

Em entrevistas, questionado sobre a razão de ter fotografado tanto a pobreza na América, Robert Frank respondia que o fez porque gostava de retratar pessoas lutadoras. E porque tinha aversão àqueles que ditavam as regras. “Penso que todos devem sempre ter coragem de continuar e ir mais além”, disse numa entrevista em 2007. Nascido na Suíça, em Zurique, a 9 de Novembro de 1924, Frank foi para Nova Iorque, aos 23 anos, justificando depois ter saído do seu país de origem devido à “mentalidade pequena” dos valores vigentes.