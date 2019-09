Leão apadrinha estreia do Chao Pak Kei na elite da ‘bolinha’

Sporting de Macau e Chao Pak Kei defrontam-se hoje no campo do D. Bosco em partida a contar para a primeira jornada do campeonato da ‘bolinha’. Lun Lok e Night Walker deram ontem o pontapé de saída na competição numa partida que terminou empatada a uma bola, enquanto que Monte Carlo e Obra Social da Polícia registaram um nulo.

O campeonato da ‘bolinha’ arrancou ontem com dois empates, mas o jogo grande desta primeira jornada vai decorrer hoje, no segundo dia da competição, entre o Chao Pak Kei e o Sporting de Macau. Apesar de ser a estreia do Chao Pak Kei na primeira divisão, o clube capitaneado por Diego Patriota sagrou-se este ano, pela primeira vez, campeão no ‘bolão’, sendo por isso um dos candidatos à conquista do campeonato.

“Seria perfeito começar a primeira divisão e ser campeão na ‘bolinha’. Nas competições que temos disputado temos entrado para ganhar, fomos agora a Taiwan, as pessoas acharam que íamos só em viagem mas ganhámos o título. Na ‘bolinha’ não vai ser diferente, vamos entrar para ganhar o campeonato”, garantiu Diego Patriota ao PONTO FINAL.

O jogador brasileiro referiu que existe “uma certa ansiedade por parte da direcção” naquela que será a estreia na primeira divisão, mas mostra-se optimista para o primeiro jogo do campeonato. “As expectativas são que a gente consiga fazer uma boa estreia, que é sempre difícil, ainda mais nesse ano, que é o primeiro jogo do Chao Pak Kei na primeira divisão”, prosseguiu.

Sobre o facto de enfrentar uma equipa com créditos firmados no futebol local, Diego Patriota sublinhou que o Sporting reforçou-se para o campeonato de futebol de sete, sendo por isso um jogo de dificuldade elevada. “É inevitável pegar o Sporting porque está no nosso grupo, mas para um maior entrosamento às vezes é melhor começar contra uma equipa com menor expressão. O calibre do Sporting é um bocadinho mais para a frente, mas o sorteio ditou que fosse o Sporting, agora é encarar as dificuldades do jogo e superá-las da melhor forma possível”, garantiu.

Do lado dos ‘leões’, Pedro Lopes desvalorizou o facto de ser apenas o primeiro jogo do Chao Pak Kei na primeira divisão da ‘bolinha’, lembrando que o adversário é o actual campeão da Liga de Elite, tendo mantido a base da equipa para esta competição. No entanto, o técnico dos ‘leões’ garante que a equipa vai à procura da vitória. “Temos estado a trabalhar e sinto que a equipa está confiante e que vamos trazer os três pontos, que é o nosso objectivo, tentar jogo a jogo conquistar os três pontos. Não temos obrigação nenhuma, não há pressão porque não somos candidatos [ao título], a única coisa que podemos garantir é tentar jogar um bom futebol e conquistar os três pontos”, frisou.

Pedro Lopes reitera que a pressão está do lado do adversário, que é “um dos principais candidatos a vencer a ‘bolinha’”, mas garantiu que a equipa está confiante para o duelo desta noite. Outro dos destaques para esta partida será a presença de Nicholas Torrão, antigo avançado do Benfica de Macau que assinou recente por um ano com os ‘leões’. Questionado sobre a estreia do avançado internacional pela RAEM de leão ao peito, o treinador do Sporting foi peremptório: “Que comece como ele está habituado, a fazer golos”.

O campeonato da ‘bolinha’ arrancou ontem com dois empates. Na partida de estreia, Lun Lok e Night Walker empataram a uma bola, seguindo-se o duelo entre o Monte Carlo e a equipa da Obra Social da Polícia, que terminou a zero. A partida estre o Sporting de Macau e o Chao Pak Kei está agendada para as 20h30, no campo do D. Bosco.