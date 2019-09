Grupo Desportivo Parlamentar de Portugal leva Cancioneiro de Elvas à AL

Kou Hoi In recebe hoje o Coro da Assembleia da República de Portugal no auditório da Assembleia Legislativa (AL) para uma actuação que integra várias peças de música portuguesa do século XVI, retiradas do Cancioneiro de Elvas. A iniciativa visa promover os laços seculares entre os dois povos.

“A ideia é promover estes laços e estreitar o relacionamento entre povos que têm alguma ligação, sendo essa ligação Macau. Apesar da distância geográfica, nós, portugueses, sentimos alguma proximidade. Temos previsto para esta quarta-feira uma actuação do coro na Assembleia Legislativa com várias músicas, nomeadamente músicas portuguesas do século XVI, do Cancioneiro de Elvas”, começa por explicar Rita Pinto Ferreira, presidente do Grupo Desportivo Parlamentar, ao PONTO FINAL, sobre os propósitos da visita a Macau.

A comitiva do Grupo Desportivo Parlamentar de Portugal é constituída por 65 elementos e chegou a Macau na passada sexta-feira para uma série de actividades culturais e desportivas junto de várias entidades institucionais, que incluíram um encontro com o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, uma visita à Escola Portuguesa de Macau e uma deslocação ao Consulado de Portugal para uma reunião com o cônsul-geral Paulo Cunha-Alves.

“O senhor secretário Alexis Tam foi extraordinário, recebeu-nos para jantar no sábado, falou-nos muito da organização de Macau, do futuro, da economia actual, e da relação com Portugal. Através dele, conseguimos fazer uma visita ao centro histórico e ao Museu de Macau”, referiu Rita Pinto Ferreira ao PONTO FINAL, sobre a reunião do grupo com o secretário, para depois esclarecer que as actividades da comitiva não se ficaram pela cultura.

“Em termos desportivos, estamos agora [ontem] na Academia de Ténis de Macau, temos uma equipa de ténis, e vamos também ter jogos de basquetebol com a Escola Portuguesa de Macau ainda hoje [ontem], e de futsal amanhã [hoje], ao final da tarde”, disse ainda a presidente do Grupo Desportivo.

Relativamente aos funcionários que integram a Grupo Desportivo Parlamentar, Rita Pinto Ferreira explicou ainda que os mesmos são de diversas áreas da actividade parlamentar, desde relações internacionais, protocolo, apoio legislativo ou património. “São assessores e técnicos parlamentares, sendo que alguns dos assessores são dirigentes, nomeadamente da área internacional e protocolo; informação legislativa parlamentar, património e controlo e auditoria interna. Para além dos funcionários, a delegação também integra alguns familiares”, assinalou ainda Rita Pinto Ferreira.