Coutinho, afastado do Nós, Cidadãos!, já não tem interesse em ir para a AR

José Pereira Coutinho, deputado à Assembleia Legislativa (AL) que se candidatou às legislativas de Portugal, em 2015, pelo partido Nós, Cidadãos!, confessou ao PONTO FINAL que hoje o interesse em ser deputado em São Bento “não é idêntico àquela altura”. Diz-se completamente afastado do partido pelo qual concorreu e que ficou em segundo lugar no círculo Fora da Europa, e assume que o Nós, Cidadãos! foi apenas uma plataforma para tentar chegar à Assembleia da República (AR).

“As eleições passadas foi uma situação específica, entretanto a lei eleitoral de Macau foi alterada, impedindo-me de participar em quaisquer eleições a nível do estrangeiro”, lembra José Pereira Coutinho. Questionado sobre se o interesse em ser deputado em Portugal se mantém, responde: “Não estou, de maneira nenhuma, envolvido em qualquer actividade e o interesse também não é idêntico àquela altura”.

Agora, diz-se “totalmente debruçado e envolvido no cumprimento do meu mandato de deputado de Macau”. Isso quer dizer que, em 2015, não estava? “Em 2015 estava, e também estava [focado] em Portugal, gostaria de ter sido deputado por dois países”.

Agora afastado do Nós, Cidadãos!, o deputado à AL refere que a ligação ao partido, em 2015, foi apenas “um acontecimento de circunstância para poder participar em Lisboa”. Então, utilizou o Nós, Cidadãos! como forma de chegar à AR? “É mais ou menos isso”. “Em 2015 foi uma necessidade. Precisávamos de uma plataforma, de uma ajuda”, justifica, explicando: “Nós temos relações com todos os partidos políticos de Portugal, não fazemos qualquer distinção”. Ainda que não seja possível, devido à lei eleitoral de Macau, Pereira Coutinho adianta que, para as próximas eleições legislativas, que se realizam a 6 de Outubro, não recebeu qualquer convite para integrar qualquer lista partidária. E no futuro? “Acho que está fora do contexto”. A.V.