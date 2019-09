Cantão olha para Macau e quer aprofundar cooperação em novas tecnologias, biomedicina e energia

A chefe do gabinete de construção da Grande Baía na cidade de Cantão, Chen Rong, afirma que esta zona da China tem muito a aprender com as experiências de Macau e de Hong Kong no que concerne às trocas comerciais e à economia de mercado.

João Carlos Malta, em Cantão*

A cidade de Cantão, que tem o quarto maior PIB de toda a China e é o maior centro urbano do Sul do país, está interessada em estreitar a cooperação com Macau tendo em vista futuros investimentos em três áreas concretas: novas tecnologias, biomedicina e energia. A ideia foi ontem transmitida pela chefe do gabinete de construção da Grande Baía na cidade de Cantão, Chen Rong, durante uma apresentação sobre esta região aos jornalistas portugueses que viajam na China interior a convite do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau.

A mesma responsável enfatizou a importância das cidades de Macau e de Hong Kong para o crescimento da Grande Baía, região onde actualmente vivem cerca de 70 milhões de pessoas, mas também para a cidade de Cantão. Neste aspecto, o princípio “Um País, Dois Sistemas” é o mote que permitiu às duas regiões administrativas especiais adquirir experiência no sistema capitalista. “É nossa vontade ter contacto com as experiências que têm na economia de mercado, de forma a aprendermos com a sua experiência. Isto é uma oportunidade para nós”, disse Chen Reng.

Neste momento, Cantão tem 31 empresas a investir 1745 milhões de patacas na RAEM. Esses investimentos são sobretudo em cultura, feiras comerciais, cooperação financeira e inovação tecnológica. A estes há ainda a acrescentar nove projectos conjuntos que são desenvolvidos pelas duas cidades e que são patrocinados pelo Governo Central.

Em sentido contrário, Macau tem participação em 445 projectos em Cantão, que vão desde a informática à inteligência artificial. “Queremos atrair mais investimentos de Macau no sector financeiro”, afirmou Chen, tendo ainda acrescentado a vontade de ter mais quadros desta área vindos da RAEM.

Uma outra área de aposta nas trocas entre as duas regiões, em que a chefe do gabinete de construção da Grande Baía na cidade de Cantão põe a tónica, é a da educação, sobretudo no que diz respeito à medicina tradicional chinesa e ao intercâmbio de alunos.

Cantão registou um PIB de 2.3 milhões de biliões de renminbis no ano passado, sendo que no primeiro semestre deste ano a cidade continuou a registar um caminho ascendente com um crescimento homólogo de 7,1%. Esta é uma cidade que foi considerada pela revista Forbes por cinco vezes a melhor cidade da China para fazer negócios.

*O jornalista do PONTO FINAL viajou a convite do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau