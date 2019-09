A “paixão portuguesa”, pela Pirotecnia Minhota

É esta sexta-feira que a equipa portuguesa presente no 30.º Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau vai mostrar os seus 19 minutos de espectáculo pirotécnico. “Queremos elevar a paixão portuguesa”, indicou Nuno Freitas, consultor da Pirotecnia Minhota. Depois da equipa portuguesa, é a sul-coreana a mostrar o seu fogo-de-artifício.

Às 21 horas de sexta-feira, o céu da cidade será palco do trabalho pirotécnico da equipa portuguesa que está presente na 30.ª edição do Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau (CIFAM). Sob o tema “Fascínio em noite de paixão”, a banda sonora para os 19 minutos de espectáculo da Pirotecnia Minhota vai desde Queen até Pedro Abrunhosa. Ontem, num encontro com a imprensa, Nuno Freitas, representante dos portugueses, disse que o objectivo da equipa é dar destaque à “paixão portuguesa”. Também na noite de sexta-feira, 40 minutos depois da equipa portuguesa, é a equipa da Coreia do Sul que solta o seu fogo, com o tema “Renascer no fogo-de-artifício”.

“Queremos elevar a paixão portuguesa, somos um povo de paixões”, disse o consultor técnico da Pirotecnia Minhota. O espectáculo português começa com a canção oficial do concurso de Macau, “Light Your Fire”, e continua com duas músicas dos Queen: “I Want to Break Free” e “Don’t Stop Me Now”. Seguem-se “Whatever You Want”, dos Status Quo, “Mother”, dos Pink Floyd, “Toma Conta de Mim”, de Pedro Abrunhosa, e finaliza com “I’d Do Anything for Love”, de Meat Loaf. “Trouxemos uma série de músicas muito conhecidas, o objectivo é que as pessoas cantem a música e dancem a música”, indicou Nuno Freitas.

O representante da equipa do Minho explicou que será “um espectáculo à medida do que os portugueses gostam” e “acima de tudo com um final forte”. O espectáculo será semelhante àquele que é apresentado em Portugal: “Nós não fazemos grande diferença, o nosso tipo de espectáculo acaba por ser igual em todo o mundo”. “Podemos adaptar mais ou menos ao público que temos. Aqui em Macau não o fazemos porque Macau tem uma grande ligação a Portugal”, explicou, adiantando que o material necessário já está em Macau.

Da Coreia do Sul chega a Daehan Fireworks. “Renascer no fogo-de-artifício” é o tema dos sul-coreanos, que vão mostrar o seu espectáculo pirotécnico acompanhado de músicas dos Coldplay, Queen e da banda pop coreana BTS, por exemplo. O espectáculo dura 18 minutos e 16 segundos.

Young-Mo Chung, o representante da equipa asiática, afirmou que a Daehan Fireworks “preparou tudo para impressionar os cidadãos de Macau”. O objectivo é “preencher o céu de Macau com um elaborado fogo-de-artifício de 18 minutos e 16 segundos que vai explodir no tempo exacto, em sincronia com a música”. Também para a equipa sul-coreana o final é onde será aplicada a maior fatia de recursos, Young-Mo Chung adiantou que no último minuto e meio será usado 30% do total dos fogos. “Todos os espectadores de Macau ficarão impressionados com o fogo-de-artifício da parte final”, prometeu o responsável.