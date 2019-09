Tecnologia de reconhecimento facial é ferramenta de auxílio ao trabalho da polícia, diz GPDP

Dados recolhidos pela tecnologia de reconhecimento facial servem apenas para auxiliar as autoridades no combate ao crime e não fazem parte de um sistema independente de vídeovigilância, garante o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais.

O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP) garantiu ontem que a aplicação da tecnologia de reconhecimento facial no sistema de “Olhos no Céu” desempenha funções auxiliares de identificação de indivíduos pela polícia e que não é um sistema de tratamento de informações independente e abrangente. De acordo com um comunicado do GPDP, a aplicação da tecnologia de reconhecimento facial no sistema de videovigilância tem como principal função auxiliar a polícia no seu trabalho de identificação e localização de indivíduos suspeitos de actividades criminosas.

No caso de ter dados de alguém, a localização desta pessoa pode ser fixada nas imagens gravadas. Por exemplo, há um arguido confirmado após a ocorrência de um assalto, pode-se descobrir o local onde o arguido apareceu e o horário correspondente com a tecnologia de reconhecimento facial.

Outro dos casos em que a polícia pode recorrer ao auxílio da tecnologia de reconhecimento facial prende-se com a autenticação de uma pessoa através de imagens gravadas quando as mesmas foram obtidas através do sistema de videovigilância na ocorrência de um assalto. A tecnologia de reconhecimento facial pode ser então usada para identificar, através de comparação, o arguido num grupo de pessoas suspeitas que a polícia dominou.

O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais esclarece ainda que a tecnologia de reconhecimento facial pode ser usada para vigiar locais onde tenha ocorrido um crime, dando como exemplo a análise de imagens gravadas para encontrar uma pessoa, cuja frequência de presença num determinado local seja anormalmente alta, e identificar possíveis arguidos.

Segundo o GPDP, a tecnologia de reconhecimento facial é uma ferramenta de auxílio para melhorar a eficiência do trabalho da polícia e economizar recursos humanos. Embora essa tecnologia necessite de analisar, de igual modo, todas as características faciais das pessoas nas imagens gravadas, ela dá indicações apenas em situações que correspondem aos requisitos de emparelhamento, e cancela de imediato ou após o fim do trabalho os dados pessoais, tais como características faciais, que não satisfaçam os requisitos de emparelhamento.

A terminar, o organismo recorda ainda que a aplicação destas funções auxiliares deve garantir a preservação da regulamentação de todo o sistema de videovigilância vinculado à Lei 2/2012, para que não sejam alteradas as finalidades do tratamento de dados, e não sejam reduzidos os direitos dos titulares dos dados garantidos pela lei, entre outros.