“Sinto um pouco de medo em dizer o que penso. É um assunto muito sensível, prefiro não falar em público”

O PONTO FINAL passou a manhã de ontem junto ao Instituto de Formação Turística, para perceber o que é que os estudantes daquela instituição de ensino superior pensam sobre o que está a acontecer em Hong Kong. Foi para aquele campus na Taipa que na semana passada a Polícia foi chamada depois de dois jovens terem levantado cartazes de apoio aos manifestantes anti-Governo. As opiniões ouvidas são quase tão diversas como o número de entrevistados, e têm muitas nuances. Nelas encontra-se a concordância com Pequim, o desacordo com o Governo de Hong Kong, a análise às diferenças entre Macau e a vizinha do lado, e o medo de falar.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

Simpatizam com o conteúdo, desaprovam a forma como os protestos do outro lado do Rio das Pérolas estão a desenrolar-se. A maioria dos estudantes universitários que estuda no Instituto de Formação de Turismo (IFT), na Taipa — onde na semana passada dois alunos foram impedidos de expressar o apoio aos manifestantes de Hong Kong — acredita ainda que a maneira como os meios de comunicação chineses reportam o que se passa na cidade governada por Carrie Lam, enviesa as discussões. Há ainda os que falam do medo em expressar as suas ideias, numa sociedade em que o materialismo e o valor da paz social reinam. Quase todos assumem que se fala “pouco do assunto”.

Num alargado conjunto de conversas com alunos daquela instituição de ensino superior, ao longo de quatro horas da manhã de ontem, percebe-se a diferença de perspectiva e de acutilância se o interlocutor é nativo de Macau, vem de Hong Kong, ou nasceu no interior da China. Tudo isto, no mesmo dia em que milhares de estudantes formaram um cordão humano em várias escolas de Hong Kong como sinal de solidariedade para com os manifestantes pró-democracia, após mais um fim-de-semana marcado por violentos confrontos.

Vivi: “Estou confusa”

Após a subida da colina que nos leva até aos serviços administrativos do IFT —depois de pelo menos cinco ou seis jovens rejeitarem falar, logo que ouvem o nome de Hong Kong —Vivi e uma amiga, ambas de 21 anos, estão a poucos metros de entrar naquele edifício. As duas são naturais de Xangai, e dizem de imediato que não se importam de falar. As dificuldades em expressarem-se em inglês faz com que vão trocando opiniões antes de Vivi, que comanda a conversa, responder.

O qualificativo que primeiro lhes vem à cabeça para descrever o que se passa na RAEHK é “confusão”. Segue-se lhe um sentimento: o “medo”. “As pessoas em Hong Kong fazem com que me sinta em perigo. Recentemente temos até receio de ir até lá”, confessa a estudante. Quando se pergunta se concordam com os manifestantes, a amiga de Vivi toma a iniciativa, mas não responde nem sim nem não. “Eles estão a lutar pela liberdade”. Vivi anui, mas acrescenta: “Acho que muitos não sabem o que estão a fazer. Estão apenas a seguir o que os outros dizem”. “Eles seguem o grupo, e penso que em conjunto fazem as coisas erradas”, concretiza.

A mesma jovem de Xangai enfatiza que as acções dos manifestantes de Hong Kong vão, muitas vezes, longe demais. “Há demasiados conflitos com a polícia. Penso que não estão certos, porque a polícia apenas está a fazer o seu trabalho, o seu dever, e a proteger os cidadãos de Hong Kong. Estão a zelar pela ordem pública”, consideram.

Mas então onde é que Vivi se posiciona? “Eu não tomo nenhuma das partes”. Porquê? “Eu não sei mesmo qual é a verdade. As notícias que são mostradas em Hong Kong e em Macau, são completamente diferentes das que passam na China Interior. Estou confusa”, repete.

A estudante de turismo explica que na China Interior, as pessoas vêm as notícias e ficam com medo de Hong Kong. “Pensam que são ataques terroristas, mas os meus amigos que viajam para lá dizem-me que, muitas vezes, há paz na maior parte dos sítios. Só em locais muito específicos é que há confrontos e é perigoso”, contrabalança. Esta jovem de 21 anos afirma ainda que em Macau evita falar sobre este tema porque “é muito sensível”. “Sinto que é um pouco arriscado falar sobre isso”, remata.

Anson: “Se queres viver aqui, tens de viver como eles”

Seguindo em frente, e contornando a colina chega-se à porta central do IFT. Nesse local, a chegar para a aula matinal, está o estudante de Gestão Hoteleira, Anson. Natural de Macau, defende as acções dos manifestantes de Hong Kong. “Eles estão a lutar pelo futuro. Eu apoio-os”, começa por dizer. E depois soma as razões que lhe levam a escolher um lado: “Sabes, se queres fazer alguma coisa tens de lutar. Isto se quiseres ter sucesso. Eles estão a fazer o que é certo”. Ao mesmo tempo, prefere não responder à pergunta sobre se considera a violência justificável. Opta pelo redondo: “Há dois lados”.

À questão sobre se este é um tema de que se fale frequentemente em família ou com os amigos, faz uma quadrupla negativa: “Não, não, não, não falamos sobre isto”. E depois justifica a falta de discussão sobre o assunto que tem dominado o dia-a-dia da RAEHK. “As pessoas em Macau não gostam de falar sobre política, não gostam de falar sobre o Governo, apenas querem paz. Querem ter dinheiro, ter boas escolas, e um bom ambiente social”, defende. E o Anson concorda? “Se queres viver aqui, tens de viver como eles”, responde.

A forma diferente como a juventude de Macau e de Hong Kong lidam com as questões da liberdade deixa Anson confuso. Não sabe porque é que as pessoas que vivem na RAEM não a valorizam tanto. “Os problemas em Hong Kong podem acontecer em Macau daqui a alguns anos, mas eu não sei porque é que as pessoas não se revoltam, apenas seguem o que o Governo diz, e eu sinto-me revoltado com isso”, garante.

A conversa com Anson termina, mas enquanto decorria dois seguranças do IFT fazem questão de mostrar a sua presença. No final da entrevista, querem a identificação do jornalista do PONTO FINAL. Os contactos estão a acontecer na via pública, mas os seguranças dizem que os diretores “querem saber tudo o que se passa dentro e fora” daquele local.

Leung: “Não sei do que é que têm medo em Macau”

Incidente resolvido, aparece naquela rua Leung, uma jovem de Hong Kong, chegada a Macau há muito pouco tempo. Aos 18 anos, diz estar muito preocupada com o que se passa na sua cidade. Em Macau, não encontra muitos que queiram com ela discutir o que lá acontece. “Não falamos, nunca. Não sei do que é que eles têm medo em Macau. Não consigo dizer. Penso que a maior parte deles está dominada”, defende.

Depois sugere uma explicação que tem um número e uma lei. O artigo 23 da Lei Básica, que diz que “a Região Administrativa Especial de Macau deve produzir, por si própria, leis que proíbam qualquer acto de traição à Pátria, de secessão, de sedição, de subversão contra o Governo Popular Central e de subtracção de segredos do Estado, leis que proíbam organizações ou associações políticas estrangeiras de exercerem actividades políticas na Região Administrativa Especial de Macau, e leis que proíbam organizações ou associações políticas da Região de estabelecerem laços com organizações ou associações políticas estrangeiras”.

Leung conclui que na RAEM os jovens “não podem fazer nada que vá contra o Governo. Em Hong Kong não temos isto. Já em Macau não podem fazer o mesmo por causa deste artigo”.

Tifanny: “A liberdade é algo que devemos ter, mas não podemos viver sem a China”

Pouco depois, vinda da residência estudantil em que vive e a caminho de uma aula no IFT, chega em passo apressado Tiffany. Aos 23 anos, vive em Macau há três. Pensa que, neste momento, aquilo que mais junta os manifestantes — depois da queda da lei de extradição — é a violência policial. “O que está a acontecer já não tem a ver com o Governo, mas com a forma como a Polícia está a tratar os cidadãos, neste momento”, justifica a jovem que nasceu e residiu a maior parte da vida em Hong Kong.

Tiffany vive com o coração nas mãos porque uma parte dos protestos mais violentos está a acontecer ao pé de sua casa em Kowloon.

“Isto está a afectar a minha família também. A Polícia está sempre a usar o gás lacrimogéneo, e cheira mesmo mal, e os meus pais estão também expostos a ele”, sublinha. A estudante revela que participou na manifestação — que no início de Junho trouxe dois milhões para a rua — porque partilhava as preocupações daquele grupo.

No entanto, esta estudante distancia-se dos manifestantes no sentimento anti-China que muitos invocam. “Para mim, Hong Kong é parte da China. Penso que estamos todos juntos: Hong Kong, Macau e a China. Devemos estar juntos”, repete. Tifanny completa a ideia: “Não podemos ser apenas uma cidade pequena, temos de ter apoio. Há a economia e o dinheiro, não podemos estar sozinhos.” E isso é compatível com a liberdade que os manifestantes querem? “É algo que devemos ter, mas não podemos viver sem a China”, resume.

De seguida, Tiffany explica o quão complicado pode ser a conversa sobre este assunto com os estudantes que nasceram em Macau e na China continental. “As pessoas em Macau vêm as notícias, e isso afecta-os, porque a forma como aqui vêem o que acontece é outra. As reportagens são diferentes, e isso transforma a forma como eles pensam. As notícias só mostram os manifestantes a incendiar coisas, em todo o lado, mas não mostram como é a polícia a bater nos manifestantes”, ilustra.

O mesmo serve para os colegas da China interior, porque assume que esses apenas vão falar sobre o que é “contado na China”. E é uma outra história, segundo esta jovem de 23 anos.

“No dia 16 de Junho, os meios de comunicação chineses fizeram notícias em que diziam que dois milhões tinham saído à rua para apoiar o Governo. Quando vi isso, fiquei mesmo chocada. Não sei se eram notícias reais, mas o que fazia parecer é que éramos malucos. Não acredito em notícias que vêm da China”, remata.

A jovem olha para Macau e para os seus habitantes como estando sentados em cima de uma tranquilidade que é dada pelos casinos, e pelo dinheiro que deles jorra. Apesar de ter algumas dúvidas sobre o que justifica as diferenças de atitude entre as duas populações, arrisca: “Macau tem tudo o que precisa: dinheiro, casas, o Governo dá subsídios a todos. Mas também não sei se mesmo que tivessem coisas para se queixar, se viriam para a rua dizê-las, ou apenas querem paz”.

Elaine: “O que se está a fazer em Hong Kong ofende muita gente”

No passeio que dá acesso à residência de estudantes do IFT, Elaine, natural de Guangzhou, não poderia estar em maior desacordo com Tiffany. Para ela é claro escolher um lado na contenda que se disputa em Hong Kong. “Apoio aquilo que diz o Governo Central, porque o que os manifestantes estão a fazer agora, em Hong Kong, é apenas destruir tudo o que existe. Não estão interessados com a política ou com a economia. Se eles querem exprimir a sua insatisfação sobre o Governo podem fazê-lo de forma pacífica e lógica, mas o que eles estão a fazer é apenas destruir Hong Kong. Por isso, estou em completo desacordo com os que protestam”, explica.

Quando colocada em confronto com os parcos resultados que os manifestantes obtiveram quando em 2014 protestaram durante 79 dias — e com o argumentário dos que estão na linha da frente das manifestações na RAEHK, quando invocam que Carrie Lam não lhes deu alternativa— Elaine não hesita em dizer que há boas razões para que as exigências dos jovens não sejam aceites. “A China tem uma população muito grande, e não é fácil para o Governo lidar com todas as situações sobretudo quando estamos a falar de regiões muito diferentes, em locais distantes. Temos, algumas vezes, de ter tempo para resolver todos estes problemas, e o Governo pode não conseguir ter a melhor reacção logo de seguida”, explica.

A estudante de 21 anos não esconde que a liberdade é um valor importante, mas que Hong Kong tem de ter em mente que faz parte da China e que lutar por esse direito só é possível se “não se puserem os direitos dos outros em causa”. “É por isso que todos os querem deter, neste momento. Penso que se eles fizessem isto de forma pacífica teriam melhores resultados”, argumenta.

Em relação à sua liberdade como cidadã chinesa, Elaine diz que não é limitada em nada. “Posso dizer tudo o que quiser. Estou a falar de forma livre, não há limitações”, explica. A residente na China interior concede que outros possam pensar que Pequim não lida bem com a liberdade “porque controlam os comentários online de forma muito restrita”. Se houver ideias que o Governo Central considere prejudiciais “para o país e a sua segurança” as contas podem ser bloqueadas.

Mas há uma justificação para isso, argumenta: “A China tem, como eu disse, uma população muito grande e nem todos são assim tão educados. Se esses comentários fossem difundidos de forma crescente, então essas pessoas com menos educação teriam uma grande influência. Às vezes, não são bloqueados por causa do que pensam, mas apenas para não pôr todo o país em perigo”, conclui a jovem.

Janson: “Algumas das suas acções são inaceitáveis porque afectam as pessoas normais”

A fumar um cigarro entre aulas, junto ao pequeno parque de motas, Janson, de 22 anos, que também estuda Gestão Hoteleira, diz que para ele Hong Kong é parte da China, e que há “coisas que não podem fazer por eles próprios”. Natural de Macau, confessa que, em casa, fala com os pais sobre este tema, e que o consenso familiar é o de que os jovens de Hong Kong até podem ter alguma razão, mas que “algumas das suas acções são inaceitáveis porque afectam as pessoas normais e as suas vidas”.

Em relação à forma diferente como as duas regiões em que vigora o princípio “Um País, Dois Sistemas” lidam com as questões da liberdade política e social, Janson explica-o com base na quantidade de naturais do interior da China a viver em Macau, ao qual soma a ideia de que as pessoas em Macau “querem paz”. “Em Hong Kong eles dizem que são de Hong Kong, que não são da China, e pensam que há uma lei que vai acabar com a liberdade deles, mas em Macau julgo que isso já está feito, e não vai mudar”, defende.

Este é um tema que, segundo este aluno, é para conversar em locais privados e apenas com alguns amigos. Na escola, não. “Na última semana houve aqui uma situação”, referindo-se ao facto de a polícia ter sido chamada quando dois colegas, naturais de Hong Kong, levantaram dois cartazes com palavras de apoio aos manifestantes. Para Janson, as notícias tiveram um efeito. “As pessoas que as vêem vão pensar: ‘Se eu fizer aquilo, acontece-me o mesmo’. Por isso, sentem-se com medo”.

Janson diz que também o sente: “Sinto um pouco de medo em dizer o que penso. É um assunto muito sensível, prefiro não falar em público”. Mas por ter medo de ser preso? “Sim”. De não ter oportunidades de emprego? “Sim, são essas as razões”, remata.