“Projecto de lei foi chumbado em Portugal porque não foi devidamente preparado”

Albano Martins considera que houve precipitação na forma como se tentou proibir as corridas de galgos em Portugal e promete levar a sua luta a todas as forças políticas na próxima legislatura para erradicar uma actividade que considera “cruel” e “sem sentido” numa sociedade moderna. A ANIMA, revelou o activista, prepara-se para lançar, após as eleições legislativas, uma campanha em Portugal contra as corridas de cães, em associação com mais de 100 organizações internacionais.

pontofinalmacau@gmail.com

O presidente da ANIMA quer uma proposta de lei em Portugal que proíba as corridas de galgos “devidamente preparada e fundamentada” na próxima legislatura, depois de terem sido chumbadas no parlamento duas propostas apresentadas pelo Partido das Pessoas, dos Animais e da Natureza (PAN), e pelo Bloco de Esquerda (BE). “O projecto de lei foi chumbado porque não foi devidamente preparado e fundamentado”, começa por dizer Albano Martins ao PONTO FINAL. “E isso é o que nós queremos fazer agora. Na minha opinião, tanto quanto sei, a questão até foi debatida, mas o deputado do PAN nem lá estava. Chegou atrasado ou uma coisa qualquer. E isso não pode acontecer”, atirou o activista quando questionado sobre o que faltou para que as propostas do PAN e do BE tivessem outra expressão no parlamento português.

Apesar da ANIMA ter apoiado os projectos de lei de PAN e BE, que visavam a proibição das corridas de galgos em Portugal, Albano Martins fez questão de se distanciar da forma como os argumentos foram apresentados. “[O projecto de lei] foi chumbado porque não foi devidamente preparado, porque a ANIMA não teve nada a ver com isso. O PAN e o Bloco de Esquerda correram muito rapidamente a tentar cada um fazer à sua maneira. Eu sei que o PAN tentou entrar em contacto comigo, mas não foi possível. Eles devem ter querido apresentar o projecto antes de terminar a legislatura, mas nós achámos que isso só deveria ter sido feito com o novo enquadramento político”, disse o activista pelos direitos dos animais.

“Não é com o argumento do ‘é acabar porque tem de acabar’ ou porque ‘os animais gostam de correr’. Não tem sentido nenhum dizer isso. É acabar com as corridas de galgos mostrando que numa sociedade moderna não faz sentido, porque é cruel e porque os processos de treino são igualmente cruéis. Esses animais devem correr por gosto e não forçados ou para gerarem receitas para os donos. Correm os humanos forçados? Não. Esse ‘desporto’ é violento e provoca lesões muito graves. Por outro lado, os animais são drogados em muitos casos e abatidos quando já não aguentam mais. Por uma questão de humanidade ninguém deve divertir-se à custa de desportos de sangue ou que provoquem isso. Não faz sentido colocar os animais a correr contra sua vontade e sobretudo com o risco de vida”, frisou Albano Martins, revelando que, depois das eleições legislativas de Outubro, a ANIMA vai lançar uma campanha em Portugal contra as corridas de galgos, em associação com mais de 100 organizações internacionais.

A estratégia para terminar com as corridas de cães em Portugal passa, portanto, por reunir o máximo número de associações nacionais e internacionais na elaboração de um texto que enuncie argumentos concretos e factuais para sensibilizar todas as forças políticas. “A nossa iniciativa é juntar os partidos que se queiram juntar à ideia destas organizações internacionais e das organizações portuguesas, para depois submeter os textos à sua apreciação e avançar com uma petição internacional com as cartas à Assembleia, ao Governo e ao Presidente da República”, esclareceu o presidente da ANIMA ao PONTO FINAL.

“Sabemos que alguns deles [deputados] não vão querer apoiar, mas por uma questão de consideração vamos apresentar o texto a todos os partidos, acreditando que nos vários grupos parlamentares haverá deputados, no próprio CSD-PP, PS, PSD e PCP, que não queiram seguir o voto da sua bancada caso sejam devidamente informados e percebam o porquê de as corridas de galgos terem de acabar”, sentenciou o activista.

“Finalmente felizes” em Milão

A ANIMA esteve em destaque no passado fim-de-semana num evento realizado em Milão pelos esforços desenvolvidos nos últimos anos pelos direitos dos animais e que culminaram com o encerramento da última pista de legal de corridas de galgos na Ásia, o Canídromo de Macau. Organizado pela associação italiana Pet Levrieri, o evento intitulado “The Macau Greyhounds: Happy at Last” reuniu no Norte de Itália várias associações de defesa dos animais e onde foram homenageados os milhares de galgos que perderam a vida no Canídromo.

Albano Martins explicou ao PONTO FINAL que o primeiro dia do evento foi marcado por adopções de galgos da República da Irlanda, seguindo-se um almoço de convívio com centenas de famílias e os respectivos animais. No domingo, o dia foi inteiramente dedicado ao fim das corridas de galgos em Macau, com uma homenagem às pessoas e associações que colaboraram para o encerramento do Canídromo e a adopção dos respectivos animais. “Vieram as famílias com os seus galgos de Macau, tiraram fotografias connosco, foi criado um memorial pelos animais que morreram em Macau, com fotografias, e [cumpriu-se] um minuto de silêncio”, contou Albano Martins sobre o evento que contou com mais de 100 animais e mais de 200 pessoas.