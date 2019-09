Guerra comercial e quebras no jogo fazem temer retracção económica

O Governo de Macau antecipou ontem uma retração económica no terceiro trimestre do ano, devido à queda acentuada das receitas do jogo e à escalada da guerra comercial entre Washington e Pequim.“Caso não haja outros factores favoráveis ou o surgimento de grandes mudanças, prevê-se que o PIB de Macau no terceiro trimestre poderá reflectir um crescimento negativo”, disse o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong.

O governante, que em Agosto já tinha admitido uma retração da economia na segunda metade do ano, prevê agora que a oscilação “irá manter-se a curto prazo”, de acordo com um comunicado do seu gabinete.

No passado dia 1, no mesmo dia em que entraram em vigor nos EUA novas tarifas sobre produtos importados da China, os casinos em Macau apresentaram uma queda de 8,6% das receitas provenientes do jogo, a segunda descida consecutiva e a mais acentuada do ano.

Quanto ao setor de que depende a economia de Macau, Lionel Leong descarta a ideia de Setembro salvar o terceiro trimestre, depois das quedas de julho (-3,5%) e Agosto: “os números actuais indicam que em Setembro os resultados também não serão ideais”, reconheceu. Já sobre a guerra comercial, o governante adverte sobre as consequentes mudanças nas taxas de câmbio do renmimbi, que fazem “prever que Macau irá manter um período de flutuação sustentada a curto prazo”.

No entanto, garantiu, “o Governo continuará atento ao desenvolvimento e à variação da economia de Macau e do exterior, mantendo a comunicação com os sectores financeiros e outros, e a acompanhar constantemente possíveis variações da taxa de desemprego e da capacidade de consumo, bem como a avaliar a pressão sentida pelo sistema financeiro”.

No primeiro semestre, Macau registou uma queda de 2,5% do PIB, um resultado que o responsável pela pasta da Economia e Finanças atribui à redução das obras de construção e à diminuição do investimento em activos fixos.