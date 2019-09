Governo destaca progressos no plano quinquenal de desenvolvimento

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, destacou ontem “o bom andamento” do plano quinquenal, lançado pelo Governo em 2016 e que visa transformar o território num centro mundial de turismo e lazer. Num encontro com os membros da comissão que conduz este processo, Chui Sai On indicou que a média de trabalhos finalizados entre 2016 e 2018 “manteve-se em torno dos 90%”, segundo um comunicado do porta-voz do Executivo. “Conforme o mesmo mecanismo [de avaliação], no primeiro semestre de 2019, a média de itens concluídos alcançou, igualmente, o patamar de 90%, o que comprova o bom andamento dos trabalhos em geral”, pode ler-se na mesma nota.

Chui Sai On frisou que “nos últimos três anos, os ambientes doméstico e externo têm-se caracterizado pela instabilidade”. No entanto, o Executivo tem respondido “ao aumento das incertezas” com “o reforço da cooperação interdepartamental”, garantiu, na reunião plenária de 2019 da Comissão para Construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer.

A pouco mais de três meses de abandonar o cargo que ocupa desde 2009, Chui Sai On disse esperar que os diferentes departamentos do Governo “possam demonstrar empenho na transição (…) não poupando esforços para fazer com que Macau alcance um patamar de desenvolvimento de alta qualidade, garantido a sustentabilidade do seu crescimento socioeconómico”.

Depois de ter cumprido dois mandatos, cada um de cinco anos, Chui Sai On vai ser substituído por Ho Iat Seng a 20 de Dezembro, depois do ex-presidente da Assembleia Legislativa ter sido eleito o novo Chefe do Governo, no passado dia 25 de Agosto. O primeiro plano quinquenal de desenvolvimento (2016-2020) da RAEM é focado na elevação da capacidade de governação, na promoção do desenvolvimento adequado e diversificado da economia, actualmente dependente do jogo, e na melhoria do bem-estar da população. Traça também algumas metas ambientais, de transportes e de infra-estruturas.