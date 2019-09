Apreensivos e desconfiados, alunos da UM olham com desdém para Hong Kong

Segundo a amostra de oito estudantes, ontem entrevistados pelo PONTO FINAL no campus da Universidade de Macau (UM), as opiniões negativas relativamente aos protestos em Hong Kong estão em vantagem. A principal preocupação dos jovens de Macau é a violência usada em Hong Kong. E protestos semelhantes em Macau? “Não, não, não, não, não”.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

“Não!”, gritou Iris. “Nem por isso”, referiu Fan. “Não, não, não”, afirmou Gordon. “Não, não, não, não, não”, reforçou Sandy. A pergunta era a mesma: Será que em Macau existe a possibilidade de, no futuro, os jovens darem início a protestos como os de Hong Kong? O PONTO FINAL esteve no campus da Universidade de Macau a ouvir os estudantes relativamente aos protestos do lado de lá do Rio das Pérolas. Do lado de cá, condena-se a violência e questionam-se os motivos dos jovens de Hong Kong. Por outro lado, há também quem já tenha participado nos protestos da região vizinha e assuma que os jovens têm medo do Governo de Macau.

“A violência é tão errada, é só isso que eu penso”. Iris é de Macau, estuda Gestão na UM, e é frontalmente contra os protestos em Hong Kong, que tiveram início há três meses. Mas não serão as reivindicações dos manifestantes justas? “Acho que o Governo já retirou a Lei de Extradição. Então, porque é que eles continuam com os protestos?”, atira, explicando: “Sim, a democracia é importante, mas é preciso pensar naquilo que é bom para toda a sociedade”.

A jovem recorda os tempos da administração britânica em Hong Kong e pergunta: “Eles pedem direitos que nunca tiveram com a administração britânica e agora exigem estes direitos ao Governo da China?”. Respondendo à sua questão, diz que “é irracional e pouco razoável”. Questionada sobre uma das reivindicações dos manifestantes em particular, a democracia por via da introdução do sufrágio universal, volta à carga e retribui as perguntas: “Democracia? O que é que tu achas? Achas que eles não têm democracia agora?”. Também desta vez é a própria a responder: “Eles já a têm agora”. Não há hipótese de Macau ser palco de protestos como os de Hong Kong? “Não!”, grita Iris, enquanto sobe para o autocarro.

EM MACAU PODE-SE MANIFESTAR OPINIÕES LIVREMENTE? “SEM DÚVIDA”

Tal como Iris, também Leo diz não compreender as razões dos manifestantes. “Ouvi as notícias de que a Chefe do Executivo retirou a lei de extradição, mas os protestos estão a ficar cada vez mais violentos, por isso não sei o que é que os vai satisfazer”, aponta o estudante de Gestão de Empresas. “Não estou totalmente informado sobre os protestos, mas acredito que deve haver formas mais pacíficas de protestar”, sugere o jovem de 20 anos.

Para Leo, os jovens de Macau estão divididos quanto ao assunto. “Tendo vivido em Macau a minha vida toda, não acho que seja possível que estes protestos aconteçam cá, mas, se isso acontecer, nós saberemos quando parar”, prevê o jovem. Questionado sobre se os jovens de Macau podem expressar livremente as suas opiniões, Leo responde, peremptório: “Sem dúvida”. E a manifestação que estava prevista para o Leal Senado e que a polícia de Macau proibiu? “Ouvi dizer que foram detidas pessoas que tinham vindo de Hong Kong para Macau para, possivelmente, espalharem as suas ideias e terem apoio de outras regiões. Acho que não é necessário que venham para aqui”.

Uma aluna do curso de Língua e Literatura Chinesas, que não se quis identificar nem escolher um nome falso, também dá a sua opinião. “Acho que é bom que eles lutem pelos seus direitos, mas agora não sei, há demasiada violência”. A jovem, cujo pai é de Hong Kong e a mãe é do interior da China, conta que os pais estão contra os manifestantes. Já os amigos não falam sobre o assunto e, citados pela jovem estudante, as conversas limitam-se a: “’Uau, Hong Kong está uma confusão, é perigoso’”. Uma das reivindicações dos manifestantes é a introdução de um sistema democrático, mas a jovem de 20 anos parece não estar familiarizada com o conceito: “Democracia? Não sei, não sei o que é”.

“NÃO QUERO QUE MACAU FIQUE COMO HONG KONG”

“Acho que os cidadãos de Hong Kong estão a exagerar um pouco, porque, no início, só queriam que fosse retirada a lei de extradição, mas agora o foco é a polícia”. A opinião é de Sandy, que estuda Gestão de Empresas na UM. Para a jovem de 19 anos, “ambos os lados estão errados por causa da violência que usam”.

Como é que os jovens de Macau vêem os protestos da outra região administrativa especial? “Acho que concordam”, afirma Sandy. Se concordam, porque é que não há manifestações em Macau? “Não querem saber, não prestam atenção às notícias”. Então, seria bom que houvessem protestos em Macau, como os de Hong Kong? “Não, não, não, não, não”. Porquê? “Não quero que Macau fique como Hong Kong”.

Fan é de Shenzhen, estudou na UM há três anos e hoje só veio rever alguns professores. Também ela se foca na violência dos confrontos em Hong Kong, considerando que é “errada”. “Por causa da violência, não sei se o seu objectivo [dos manifestantes] é puro”. Também ela, em resposta à questão sobre se seria possível que se realizassem manifestações do género em Macau, diz que “nem por isso”. “Eles [manifestantes de Hong Kong] têm trazido tantos danos à sociedade”, nota.

Também Gordon e Henry são do interior da China. Estudam Ciências Sociais. Gordon diz compreender as duas partes: “Os manifestantes têm as suas posições, o que é muito bom. Por outro lado, os polícias estão a tentar proteger Hong Kong”. “Fico no meio”, diz. Segundo o jovem de 25 anos, “há demasiada violência” dos dois lados.

E quanto às reivindicações dos manifestantes? Depois de Henry sussurrar, em mandarim, ao ouvido de Gordon, este responde apenas que “a democracia é ok”. Gordon assume também que as informações sobre o que está a acontecer não estão a passar devidamente para a China, já que as notícias “focam-se só num ponto de vista e não em toda a história”, confessa. O jovem compara os jovens de Hong Kong com os de Macau, e diz que os locais “focam-se apenas em como ganhar mais dinheiro e no desenvolvimento económico, não se preocupam tanto com democracia”. Assim, também não acredita em manifestações em Macau. “Não, não, não”, atira. E a opinião de Henry? “Concordo com o meu amigo”.

“Não há certo nem errado”, diz Kevin. O jovem de 20 anos confirma a opinião generalizada de que se está a usar a violência “de forma pouco razoável”, condenando, neste caso, a polícia: “A polícia não está a fazer um bom trabalho”. Para o estudante de Marketing, “Macau nunca vai ser como Hong Kong”. “Nós não entramos neste tipo de iniciativa”, explica. Deste lado do rio, “As pessoas não pensam nas questões políticas, só pensam nelas próprias”. Há medo do Governo de Macau? “Sim, claro”, afirma, dizendo que o Executivo “tenta controlar aquilo que as pessoas pensam”. Em conclusão – e para clarificar – Kevin diz que “compreende os dois lados”, manifestantes e Governo.

Jason, por sua vez, tem uma posição bem definida. O único entrevistado que não estuda na UM, mas sim no Instituto Politécnico de Macau (IPM), apoia os manifestantes, confessa que já participou nos protestos e que até chegou a levar com gás-pimenta. “Queria lutar por democracia e pelas coisas justas”. Então e não pensa manifestar-se em Macau? “Não”, indica. “Em Macau, as pessoas são tão pacíficas, elas não querem esse tipo de coisas”.

Jason aponta que os jovens têm medo, “pensam que vai prejudicar a economia de Macau”. “Concordo, pode prejudicar a economia, mas se não nos expressarmos, vamos perder mais do que isso”, afirma o estudante de Desporto. E medo da reacção do Governo de Macau, há? “Alguns sim, outros não. Eu não”.