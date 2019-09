Não há data para a implementação do sistema de tarifário progressivo de electricidade

O sistema de tarifário progressivo de electricidade terá de ser implementado “num ambiente social adequado” e, por isso, “ainda não existe uma calendarização específica para a sua implementação”, adiantou o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, em resposta a Ella Lei. Os trabalhos de redução de emissão de poluentes “não podem atrasar-se”, afirma a deputada.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Em resposta à deputada Ella Lei, o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético (GDSE) informa que o sistema tarifário progressivo de electricidade só poderá ser implementado “num ambiente social adequado” e que não há calendarização para a implementação de uma reforma do sistema tarifário. Hoi Chi Leong, o coordenador deste gabinete que assina a resposta à legisladora, adianta também que, a longo prazo, a escala de produção de electricidade através de gás natural será aumentada “de forma apropriada”.

A deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) mostrou, na interpelação escrita apresentada a 20 de Junho, preocupação relativamente às alterações climáticas que, na sua opinião, são “uma realidade incontestável”. Por isso, “os trabalhos relativos à conservação de energia e à redução da emissão de poluentes não podem atrasar-se”. A deputada cita os dados da Companhia Eléctrica de Macau (CEM): no ano passado, o consumo total de energia em Macau atingiu 5528 GWh, um aumento de 2,8%. A CEM prevê também que o consumo total de energia durante este ano exceda os 5700 GWh.

O sistema em vigor prevê que as tarifas sejam cobradas de acordo com as características de consumo. Ella Lei recorda que o GDSE realizou duas consultas públicas para uma reforma da estrutura tarifária, em Novembro de 2011 e Dezembro de 2012, que tinha como objectivo reduzir os consumos e, consequentemente, a emissão de poluentes. Este plano, que visava o princípio “paga mais quem consome mais” e que pretendia um plano tarifário progressivo, acabou por não ser aplicado. Assim, a parlamentar questiona a razão pela qual a reforma do tarifário não foi aplicada. “Será que as autoridades decidiram não implementar essa política ou proposta?”, questiona.

Na réplica, o GDSE diz que, depois de análise ao sistema tarifário progressivo, “este tem de ser implementado num ambiente social adequado”. “A tarifa básica de electricidade nunca foi aumentada nos últimos 20 anos, por isso, de momento, ainda não existe uma calendarização específica para a sua implementação”, informa o organismo do Governo.

Numa segunda questão, Ella Lei pergunta se o Governo dispõe de medidas para reduzir a procura de energia eléctrica a partir da fonte, “em prol do cumprimento da responsabilidade de conservar a energia e reduzir a emissão de poluentes e da atenuação das influências decorrentes do aquecimento global”. Aqui, o GDSE garante que “o Governo da RAEM tem persistido continuadamente nas políticas de conservação energética e de redução de emissões”.

Hoi Chi Leong aponta também que introduziu a produção de electricidade através de gás natural; exigiu à CEM que instalasse um sistema de filtragem na central térmica para elevar a eficiência e diminuir as emissões; e estipulou que 40% da energia eléctrica adquirida pela CEM ao exterior tem de ser limpa. “A longo prazo, a escala de produção de electricidade através de gás natural será aumentada de forma apropriada”, garante o GDSE. Além disso, continua o gabinete, “o Governo tem igualmente encorajado a produção de electricidade através de interligações de energia solar fotovoltaica e tem vindo gradualmente a substituir, em todas as vias de Macau, as lâmpadas de sódio de alta pressão por luzes de rua LED”.

Ella Lei diz ainda que “os cidadãos de Macau têm a responsabilidade de envidar esforços para enfrentar as alterações climáticas e concretizar um estilo de vida de baixo carbono”. Além disso, refere a deputada, o Governo deve adoptar políticas “para promover de forma activa a conservação energética e a redução da emissão de poluentes”.