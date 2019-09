MP diz que arguido teve “conduta cruel” e pede “pena severa”

Advogada da vítima tentou desfazer o rol de alegadas mentiras com que o agressor quis atenuar a gravidade dos actos que confessou ter praticado, e que lhe podem valer uma pena até um máximo de 13 anos de cadeia. Wong Chi Kit deixou a mulher Lao Mong Ieng cega, com 40% do corpo queimado, e incapaz de voltar a trabalhar. Há um ano que a mulher não vê o filho de sete anos, que está à guarda do Instituto de Acção Social. A sentença deste caso será conhecida a 10 de Outubro.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Uma “conduta cruel” que causou “lesões irrecuperáveis”, num julgamento em que a acusação ficou provada na totalidade, e que deve levar a “uma pena severa”. Esta foi a argumentação da procuradora do Ministério Público (MP), durante as alegações finais do processo que julga as bárbaras agressões de que Lao Mong Ieng, de 32 anos, foi alvo há um ano durante uma noite de terror. Depois ter sido atingida com óleo a ferver na cara, peito, e tórax, que lhe queimou 40% do corpo, e já a agonizar de dores, ainda levou com líquido para desentupir canos. O arguido, Wong Chi Kit, acusado de ofensa qualificada à integridade física, pode ter de cumprir uma pena máxima de 13 anos.

Na sexta-feira, Lao com um chapéu e uma máscara que lhe tapava o rosto dos ataques de que foi alvo, sempre apoiada pelo pai e mãe, sem os quais não se consegue deslocar, fez questão de estar presente no Tribunal onde ouviu os argumentos da acusação e da defesa e reviveu os acontecimentos da noite que lhe tirou a visão, o rosto que tinha, o trabalho como agente imobiliária e a companhia do filho. No fundo, toda a vida que tinha antes daquela agressão. A vítima acabara de chegar de Inglaterra, país em que fará duas intervenções para recuperar a visão – o que só será possível num dos olhos – no dia anterior.

Wong, apenas uns metros à frente dela, sentado no banco dos réus, esteve quase sempre impassível, de pé, sem se mexer. No final, falou menos de um minuto quando a juíza lhe deu a oportunidade de se pronunciar para dizer que “agradecia o apoio da sociedade à sua família”, pedir “desculpa” pelos actos que cometeu, e afirmar que irá pagar a indemnização exigida pela vítima. Nada mais.

Antes, a procuradora do Ministério Público afirmou que “o arguido confessou tudo”, e que se tratou de uma vingança por Lao querer o divórcio e desejar abandonar a casa que ambos partilhavam. “Uma pessoa normal sabe que óleo a ferver e um desentupidor de canos podem fazer mal a uma pessoa”, disse a procuradora. A magistrada disse ainda que, mesmo depois de já ter atingido Lao com o óleo, e com esta a agonizar no chão, isso não deteve o marido que ainda lhe atirou o líquido de desentupir. Resultado: queimaduras de 2º e 3º grau em zonas extensas do corpo.

A verdade das mentiras

De seguida, assistente neste processo, a advogada da vítima tentou desmistificar todas as atenuantes que Wong invocou nas sessões anteriores do julgamento para justificar o comportamento naquela noite. A causídica considerou que o agressor teve uma “conduta inaceitável”, e que a chocou o seu comportamento ao longo do julgamento. Depois fez o relato do que aconteceu no dia 12 de Julho de 2018, procurando desmontar a tese do arguido. Segundo a advogada de Lao, o homem estava na cozinha quando chamou a mulher. Ao mesmo tempo em casa, a dormir num dos quartos, estavam o pequeno filho e a empregada do casal.

“Sem qualquer discussão prévia, atirou-lhe o óleo e ela sofreu muito. Ele não lhe deu qualquer apoio a seguir”, defendeu, ao contrário do que Wong tinha dito. O arguido disse ter feito tudo para auxiliar a mulher no seguimento das agressões. A advogada de Lao afirmou que, ao contrário do que Wong afirmara, ele não atirou o óleo a ferver a dois metros da vítima, mas a somente 50 centímetros. “A experiência diz-nos que só a essa distância é que poderia ter causado tantos danos na pele da vítima”, disse.

No seguimento do filme dos acontecimentos daquela noite, a defesa explica que a mulher foi para o quarto, onde estavam a empregada e o filho, para pedir socorro, e que Wong a seguiu, tendo-a puxado para a sala. “Ele diz que nessa altura recuperou a consciência”, lembrou a advogada, tendo ainda alegado que impediu a mulher de saltar da varanda para se suicidar. Mas, segundo a assistente no processo, aquela janela, desde o que o casal para ali foi morar, esteve sempre trancada. Portanto, aquele argumento é falso. “Ele não lhe prestou apoio e quis levar a vítima do quarto para a sala, para continuar a maltratá-la”, alegou.

A vítima conseguiu, mesmo muito debilitada, sair de casa, e o arguido ainda defendeu que nessa altura pensou que ela estaria em segurança. A advogada enfatizou que ela poderia ter caído, ou tropeçado, devido ao estado em que estava, e sofrer lesões ainda mais graves. Por fim, sublinhou que a tese de Wong de que o óleo era para fritar ‘dumplings’ “é inaceitável”, e que os problemas psicológicos que invocou “são muito comuns em Macau”. “Sempre que contactou com a psicóloga ou com a socióloga apresentava melhorias”, argumentou.

Neste ano, “ele nunca pediu desculpas”, apesar de neste período já ter visto a vítima, e nem mostrou abertura para pagar a “indemnização”. A acusação considera que o agressor montou um conjunto de mentiras para “atenuar a pena”. “Foi uma agressão planeada e cruel”, qualificou a advogada, para de seguida recordar as palavras de Wong depois da agressão: “Eu sei qual vai ser a pena que me vai ser aplicada”.

Uma vida que já não volta

O advogado de defesa negou que o espoletador da situação tenha sido o divórcio, afirmando que o mesmo já tinha sido discutido há muito tempo, e que se Wong quisesse magoar a mulher por isso já o poderia ter feito antes. Isso, acredita, devia ser “considerado na pena”. “Ele tem uma personalidade normal, não tem tendências violentas e tem sido medicado na prisão pela inquietação que sente”, enumerou. “Isto além de ter impedido que ela saltasse”, acrescentou.

Depois das alegações referentes ao caso criminal, a advogada de Lao passou a descrever todas as sequelas da vítima que constam do processo da acção cível, na qual a vítima pede uma indemnização ao arguido por todas as maleitas que lhe causou. A advogada descreveu um vasto rol de sequelas no qual constam partes do coro cabeludo em que não cresce cabelo, a cegueira dos dois olhos, um peito danificado de forma irreparável e que não lhe permitirá amamentar um futuro filho caso ela o ambicionasse. “Não vê o filho há um ano, isso não se mede em dinheiro”, explicou. “Agora não pode apanhar sol por causa das queimaduras, e muitas vezes custa-lhe a comer”, explicou.

Lao é actualmente dependente dos pais para quase tudo, eles próprios já idosos. “Não toma banho sozinha, nem consegue tomar os seus medicamentos”, explicou. Ela que antes era uma jovem com um filho e com um futuro prometedor como agente imobiliária. Aos 31 anos a vida mudou irremediavelmente.

Tal como o PONTO FINAL noticiou, Lao esteve internada em Inglaterra desde o dia 9 de Agosto e realizou vários exames e análises para preparar a primeira cirurgia que terá de fazer para poder recuperar parcialmente a visão de um olho. Os médicos já lhe deram uma certeza, a de que só pode fazer a cirurgia a um dos olhos, ao outro não o poderá fazer. O clínico que a acompanha já lhe disse que um deles não tem condições para ser sujeito a intervenção. Estes tratamentos hospitalares numa unidade em Bristol, segundo a deputada Agnes Lam, vão custar 1,5 milhões de dólares de Hong Kong. A sentença deste caso será lida a 10 de Outubro, às 15h30.