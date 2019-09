Médicos de língua portuguesa disponíveis para colaborar com curso de Medicina da MUST

A cerimónia de inauguração do primeiro curso de Medicina em Macau aconteceu na passada sexta-feira. Foram assinados, na mesma cerimónia, protocolos entre a MUST e as faculdades de Medicina de Lisboa e do Porto. A Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau e a Associação de Cardiologia de Macau comprometeram-se a dar apoio ao curso.

Tanto a Associação de Médicos de Língua Portuguesa como a Associação de Cardiologia de Macau, presidida por Mário Évora, assinaram memorandos de entendimento com a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST, na sigla em inglês) estipulando que as associações se disponibilizam a colaborar com o curso de Medicina e Cirurgia da instituição. Ao PONTO FINAL, Mário Évora disse que, com este curso, que é o primeiro do género no território, Macau tem, pela primeira vez, a “possibilidade de determinar o padrão de qualidade que quer para os seus médicos”.

O conteúdo dos memorandos de entendimento assinados entre a MUST e a Associação de Médicos de Língua Portuguesa e a Associação de Cardiologia de Macau é semelhante: os médicos disponibilizam-se a dar apoio ao curso. “Nós disponibilizámo-nos a colaborar com a faculdade com o que for tido por necessário e conveniente”, adiantou Mário Évora, presidente da associação de cardiologistas.

“Podemos facilitar contactos e disponibilizar ‘know-how’. A faculdade tem professores convidados – alguns são de fora – mas vai, necessariamente, precisar de mão-de-obra local e de ‘know how’ local para formar os médicos”, indicou o cardiologista. Em sentido contrário, também há benefícios para as associações: “Para as associações, [o benefício] é a possibilidade de nos envolvermos com uma instituição académica e tentar envolver-nos em linhas de investigação e estudos clínicos”.

A cerimónia de inauguração deste curso aconteceu na passada sexta-feira. Segundo os números facultados por Billy Chan, director do Centro de Educação em Simulação Médica da MUST, ao PONTO FINAL, iniciaram as aulas 48 alunos, 79% dos quais são de Macau. Há também alunos de Hong Kong, Taiwan e do interior da China.

No evento de inauguração do primeiro curso de Medicina de Macau estiveram presentes Fausto Pinto, director da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Maria Amélia Ferreira, directora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e Elizabete Loureiro, docente no estabelecimento de ensino do Porto. Além dos memorandos assinados com as duas associações, foram também assinados protocolos com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e com a Peking University People’s Hospital, na China, no sentido de promover os intercâmbios entre Macau e as duas instituições portuguesas. Billy Chan adiantou também que os materiais de ensino chegaram da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América.

Para Mário Évora, “a importância deste curso é pela primeira vez Macau ter a possibilidade de determinar o padrão de qualidade que quer para os seus médicos”. O cardiologista explicou que o que acontece agora é que há alunos de Macau a tirar o curso de Medicina no interior da China, em Hong Kong ou em Portugal e que depois vêm exercer no território. “Há um grupo heterogéneo de escolas, com nível de qualidade diferente, e depois é preciso harmonizar no dia-a-dia, na prática, aqui em Macau”. Agora, com um curso de Medicina em Macau, “há a possibilidade de se determinar em que nível é que se quer pôr a fasquia”.