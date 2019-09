Malásia e Filipinas no arranque da 30ª edição do Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício 

O 30º Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau (CIFAM) arrancou na praça da Torre de Macau com as actuações das equipas da Malásia e das Filipinas e algumas novidades em relação à última edição. Portugal e China estão entre as 12 equipas que medem forças na zona ribeirinha nas próximas semanas, num evento que coincide com o Festival do Bolo Lunar e se prolonga pela Semana Dourada.

Os espectáculos pirotécnicos estão de regresso aos céus nocturnos de Macau nas próximas semanas após a estreia da companhia da Malásia, Blastmaster Sdn Bhd, e da participação da Platinum Fireworks Inc, das Filipinas, no Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau. Para celebrar a 30ª edição do evento, a organização decidiu aumentar o número de participantes de 10 equipas em cinco noites, para 12 equipas em seis noites de espectáculos pirotécnicos.

Os espectáculos pirotécnicos vão utilizar a criação vencedora do Concurso de Composição de Canção do CIFAM do ano passado, “Light your fire”, como uma das músicas para acompanhar os seus espectáculos de fogo-de-artifício. As transmissões em directo da banda sonora das exibições piro-musicais das seis noites de espectáculo ficam ao cargo do canal chinês da Rádio Macau (FM100.7) enquanto que a TDM irá assegurar a transmissão em directo dos espectáculos pirotécnicos.

Depois da estreia da Malásia e do regresso das Filipinas, o Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau tem agendadas ainda as participações de Portugal e Coreia do Sul, a 13 de Setembro, África do Sul e Canadá, a 28 de Setembro, França e China, a 1 de Outubro, e Japão e Austrália, a 5 de Outubro.

No próximo sábado, Portugal e Coreia do Sul dividem os céus nocturnos de Macau entre as 21 horas e as 21h40, com duas exibições com uma duração de 18 minutos cada. Os portugueses Pirotecnia Minhota Lda são uma das equipas veteranas do CIFAM, tendo vencido anteriormente no 3.° CIFAM em 1991, enquanto que da Coreia do Sul chega a Daehan Fireworks, que ganhou o prémio votado pelo público na competição pirotécnica “Honda Celebration of Light”, realizada em Vancouver, no Canadá, em 2018. A companhia coreana participou ainda no concurso em Macau entre os anos 2014 e 2016.

Já a Liuyang New Year Fireworks Trading Co., Ltd., da China, entra em acção no próximo dia 1 de Outubro, depois de ter vencido a edição do CIFAM do ano passado. Nos últimos anos, a companhia tem participado em várias celebrações nacionais e no estrangeiro, tendo sido responsável pela produção das exibições de fogo-de artifício durante a série de reuniões da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (Asia Pacific Economic Cooperation – APEC) em Pequim, em 2014.

Ao nível das actividades complementares do CIFAM, para além dos tradicionais Concurso de Fotografia e Concurso de Desenho para Estudantes, o CIFAM deste ano conta também com dois novos concursos: Produção de Curta-Metragem e de Design de Cartaz. A obra do primeiro classificado do Concurso de Design do Troféu do CIFAM do ano passado será usada como troféu das equipas.