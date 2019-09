Hong Kong: Manifestação começou pacificamente mas terminou em protestos

Uma manifestação pró-democracia, que começou pacificamente perto do consulado dos Estados Unidos em Hong Kong, evoluiu para protestos junto à estação do metro central, que foi encerrada. Os manifestantes empunharam bandeiras norte-americanas, com centenas de milhares de pessoas a reclamar e pressionar o Congresso norte-americano para que aprove uma lei que defenda a autonomia de Hong Kong da China. Alguns manifestantes cantaram o hino norte-americano “The Star – Spangled Banner”, agitando bandeiras americanas e segurando uma larga faixa azul e branca de dizia: “Presidente Trump, por favor, liberte Hong Kong”. “Resiste a Pequim”, gritava a multidão em inglês, “Libertem Hong Kong”. Poucas horas depois, alguns manifestantes na periferia partiram janelas e vandalizaram as máquinas de vendas de bilhetes e as escadas rolantes na estação de metro Central, tendo a polícia de choque feito algumas detenções enquanto patrulhava os corredores da estação.

Este foi o primeiro acto massivo para pedir ajuda aos Estados Unidos desde que começou o movimento de protesto antigovernamental em Hong Kong, e que acontece em véspera do congresso norte-americano regressar à actividade depois da paragem de Verão. Os manifestantes esperam que os legisladores aprovem a citada Acta, que exige a Washington certifique de forma anual se Hong Kong continua autónomo do resto da China. Caso não seja assim, a cidade perderia alguns privilégios comerciais com os Estados Unidos. Outra importante da proposta é a possibilidade de congelar os activos nos Estados Unidos dos cargos governamentais que reprimem a democracia, os direitos humanos ou as liberdades dos cidadãos, ou o que proíbe a entrada no país.