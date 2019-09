Filme de Leonor Teles nomeado para os prémios da Academia Europeia de Cinema

O filme da realizadora portuguesa Leonor Teles, “Cães que ladram aos pássaros”, foi nomeado pelo Festival de Veneza para o prémio de curta-metragem da Academia Europeia de Cinema. A curta-metragem portuguesa concorria à 76.ª edição do Festival de Cinema de Veneza na secção Horizontes, que acabou por premiar “Darling”, de Saim Sadiq (Paquistão, Estado Unidos), com o prémio de melhor curta-metragem. No entanto, a realizadora portuguesa conquistou esta nomeação do júri – presidido por Susanna Nicchiarelli – para ser candidata ao prémio de curta-metragem da Academia Europeia de Cinema. O júri era ainda composto por Eva Sangiorgi, Álvaro Brechner, Mark Adams, Rachid Bouchareb, que avaliou 19 filmes e 13 longas-metragens em competição. O filme “Cães que ladram aos pássaros”, acompanha os dias de Verão de Vicente e da sua família, obrigados a sair da sua casa no centro do Porto, por força da especulação imobiliária, segundo a produtora. Os prémios da Academia Europeia de Cinema serão entregues numa cerimónia marcada para 7 de Dezembro em Berlim, na Alemanha, cerca de um mês depois de conhecidas todas as nomeações, cujo anúncio está marcado para 9 de Novembro.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...