FCC denuncia: “Ataques a jornalistas estão a tornar-se cada vez mais sérios”

O Clube de Correspondentes Estrangeiros em Hong Kong (FCC, na sigla em inglês) divulgou ontem um comunicado a condenar os actos de violência contra os jornalistas que cobrem os protestos na região vizinha. Segundo a nota, “os ataques a jornalistas estão a tornar-se cada vez mais sérios, pondo em causa a capacidade de a imprensa fazer o seu trabalho e o compromisso de Hong Kong para com a liberdade de imprensa”.

Em causa está um vídeo que tem circulado na internet que mostra agentes da polícia da Hong Kong a atingirem vários repórteres com gás pimenta. A situação terá acontecido na noite do passado sábado, em Nathan Road. Dois jornalistas terão sido atingidos com gás directamente nos olhos. Segundo o FCC, os jornalistas estavam devidamente identificados e, além disso, “aparentemente não interferiam com as operações policiais”.

“Estas acções de membros das forças policiais de Hong Kong são inaceitáveis e constituem uma violação do Direito, à luz da lei de Hong Kong, de os jornalistas cobrirem os protestos livres de intimidações ou de violência por parte das autoridades”, aponta o clube. Assim, o FCC reitera o pedido para que o Governo reúna uma comissão independente para investigação da violência e da intimidação que os jornalistas têm sentido desde o início dos protestos. Recorde-se que faz hoje três meses desde que os protestos tiveram início na região vizinha, a 9 de Junho. “Exigimos que esta investigação seja rigorosa e transparente”, pede o Clube de Correspondentes.

Além disso, o clube insta também as forças policiais de Hong Kong a responderem às suas preocupações publicamente, para que seja clarificado que a liberdade de imprensa é respeitada pela polícia e que a cobertura dos protestos por parte dos jornalistas deve ser livre de violência e de ameaças. Por fim, o FCC lamenta que o comissário da polícia de Hong Kong, Stephen Lo Wai Chung, não tenha respondido à carta enviada pelo clube a 11 de Agosto, onde eram propostas medidas para “restaurar a confiança entre a polícia e a imprensa”.

A.V.