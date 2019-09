Ano do Porco em destaque na quarta edição do Festival Internacional de Lanternas

As celebrações do 70.º aniversário da fundação da República Popular da China e o 20º aniversário da transferência da soberania de Macau para a China marcam a edição deste ano do Festival Internacional de Lanternas de Macau, que arrancou no passado sábado na zona pedonal entre o One Central e os jardins do Wynn Macau.

Para a quarta edição do Festival Internacional de Lanternas, Macau voltou a vestir-se de luz, em paralelo com o Concurso Internacional de Fogo-de-artifício, para festejar o equinócio de Outono. À semelhança das anteriores edições, a interpretação contemporânea da “Lanterna do Coelhinho”, por parte do arquitecto Carlos Marreiros, já é uma tradição no Festival do Bolo Lunar, em que participam vários artistas locais e internacionais no revestimento destas estruturas gigantes em forma de coelho lunar.

“Na primeira até à terceira edição eu pude desenvolver sempre o tema do coelho, porque o coelho lunar é de muito apreço entre a população chinesa”, começa por dizer o arquitecto Carlos Marreiros ao PONTO FINAL, para depois acrescentar a razão que o levou a introduzir três lanternas do porco nesta edição: “Sendo o Ano do Porco introduzi três lanternas do porco. São dez na promenade do One Central, das quais sete de coelhos lunares e três porcos. A minha lanterna mais pequena tem cinco metros de altura, e a maior tem 12 metros”.

E se na terceira edição do Festival, Carlos Marreiros escolheu o tema “Love is in the air” já a quarta tem como temática a “70+20 – All in the Family”, uma coincidência de duas efemérides associadas à própria simbologia do Porco no zodíaco chinês. “São as celebrações da 70º aniversário da fundação da República Popular da China e que coincide este ano com o 20º aniversário da transferência da soberania de Macau à China. Portanto ‘70+20’ foi a forma mais simples, gráfica e também mental de cimentar a ideia deste ano. E isto liga à ideia de ‘Tudo em família’ celebrando estas duas efemérides, tudo em família”, disse Carlos Marreiros, para depois explicar a importância da simbologia do Porco no zodíaco chinês e nas questões familiares.

“Este ano, pela primeira vez, introduzi o elemento do porco. Este é o Ano do Porco, que é um animal muito admirado sob todas as formas. O termo família, ‘Ka’, é um porco dentro de casa. A porca a alimentar os filhos significa produtividade, portanto é um bom ano para se ter filhos, é o calor, o amparo familiar dentro de casa”, afirmou ainda o arquitecto.

Todos os anos, vários artistas internacionais e locais são convidados para fazer o revestimento das “estruturas de luz” de Carlos Marreiros, sendo que, na 4ª edição, estão representados os portugueses Guido Scarabotolo e Raquel Gralheiro, o chinês Zhou Zhongyao e o macaense Lai Ieng.

“Este ano tivemos quatro convidados. De Portugal é a artista Raquel Gralheiro, do Porto, em que utilizei as telas dela do zodíaco chinês, em que ela explora o conceito da mulher e o zodíaco chinês com uma aproximação muito de arte Pop com formas muito fortes. O outro convidado é Guido Scarabotolo, um grande artista designer de Portugal que faz uma ilustração gráfica muito bonita para o efeito que é a memória dele dos bons momentos que tinha com a mãe”, explica Marreiros, para depois fazer a apresentação dos restantes artistas convidados.

“Zhou Zhongyao é um grande artista chinês, que hoje está sediado em Cantão e que é um grande ceramista e um grande pintor. O tema dele é a relação de uma menina, de uma jovem, com a natureza e com a família. Fundamentalmente explora a harmonia, o amor com a natureza que também é uma forma de se estar em família. E, por fim, um artista de Macau, um artista tradicional, que faz uma aguarela sobre as Ruínas de São Paulo, com uma poética associada a um poema da dinastia Song, muito romântico”, sentenciou Carlos Marreiros sobre os convidados desta edição. O 4.º Festival Internacional de Lanternas de Macau termina a 15 de Outubro.