“O Cerco” apresenta-se em dose dupla no CCM

O espectáculo de dança contemporânea “O Cerco” é apresentado a 6 e 7 de Setembro no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), sob direcção da coreógrafa e dançarina chinesa Yang Liping. Numa reinterpretação de um conto épico da ópera e do folclore chineses, “Adeus, Minha Concubina”, Yang Liping explora, em quatro actos, o Conflito Chu-Han, evento que alterou o curso da história da China. Combinando dança contemporânea e folclórica, artes marciais e hip-hop, com travos de ópera chinesa e temas interpretados por músicos ao vivo no palco, a narração de Xiao He, estadista e conselheiro de Liu Bang, relata a ascensão ao poder do primeiro imperador da dinastia Han, um dos maiores impérios da história chinesa.

A história começa com a Batalha de Gaixia, onde as forças de Han, lideradas por Liu Bang e Han Xin, cercam as tropas de Xiang Yu e lançam repetidas emboscadas. Preparando uma armadilha, Han Xin lidera os soldados de Han e captura as tropas adversárias obrigando-as a cantar músicas de Chu. Ao ouvi-los, Xiang Yu acredita estar completamente cercado e que foi derrotado. Yu Ji, a concubina favorita de Xiang Yu, e que viajava com ele, comete suicídio, por não suportar a ideia de sobreviver ao seu amado. Apesar de desanimado, Xiang Yu continua a combater, mas, por fim, não conseguindo manter as suas forças, acaba, também ele, por se suicidar, pode ler-se na nota remetida pelo CCM.

Natural de Dali, na província de Yunnan, Yang Liping é bailarina de primeira classe e vice-presidente da Associação de Bailarinos da China. Explica o CCM que, sem nunca ter tido formação específica em dança, Yang Liping ganhou reputação nacional na China pela sua actuação na peça de dança original “Espírito do Pavão”, em 1986. Actualmente é directora artística e coreógrafa de “Yunnan Movimentado”, “Mistério Tibetano” ou “Ecos de Shangri-La”, sendo ainda a directora artística e coreógrafa principal de “O Cerco”.