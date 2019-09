DSEJ quer alunos com pensamento crítico e docentes que ensinem todos os lados da história

O director dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) garantiu que, nas escolas de Macau, há autonomia pedagógica para que os professores ensinem aos alunos a pensar de diferentes formas, independentemente da sua ideologia. Lou Pak Sang disse até que o objectivo é “desenvolver o pensamento crítico dos alunos”. A DSEJ sublinhou que está apenas preocupada com a segurança física dos alunos.

Lou Pak Sang, director dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), garantiu ontem, num encontro com jornalistas a propósito do início do ano lectivo, que não foi solicitado aos directores das escolas de Macau que proibissem manifestações dos alunos. A única recomendação que a DSEJ deixou às escolas terá sido no sentido de assegurar a segurança física dos estudantes: “Nós queremos que os alunos cuidem da sua segurança e que evitem deslocar-se a locais perigosos”. Lou Pak Sang assegurou que uma das instruções dadas aos professores é que fomentem o pensamento crítico dos alunos e pediu que os estudantes manifestem as suas opiniões “de forma pacífica”.

Questionado sobre o caso da Escola para Filhos e Irmãos dos Operários, cuja direcção pediu que, à luz dos protestos em Hong Kong, os alunos não tivessem “comportamentos inadequados”, como revelou o jornal Tribuna de Macau, Lou Pak Sang negou que a DSEJ tivesse dado qualquer tipo de instrução para que as escolas proibissem manifestações de opiniões: “Nós não solicitámos que os directores proibissem manifestações dos alunos, o que nós queremos é dar importância à segurança dos alunos”. “Nós queremos que os alunos cuidem da sua segurança e evitem deslocar-se a locais com grandes concentrações perigosas”, disse o responsável, frisando que “os alunos devem evitar deslocar-se a locais com grandes concentrações de pessoas”.

Lou Pak Sang disse já ter reunido com as escolas do território, tendo dado conselhos apenas visando a segurança física. “Nós distribuímos uma orientação para as escolas para servir como referência para quando acontecerem estes casos: nos lugares com grande concentração de pessoas, os alunos devem tomar atenção”, disse, frisando que a DSEJ nunca falou sobre manifestações ou protestos com os directores das escolas: “Nós concentramo-nos na segurança dos alunos”. “A sua forma de expressar as opiniões deve ser de forma razoável e em paz”, destacou.

“Se os alunos tiverem dúvidas, nós sugerimos que os docentes usem uma atitude justa para ajudar os alunos a entenderem os vários ângulos destes assuntos, para eles terem a capacidade de avaliação de forma justa”, afirmou o director da DSEJ, ressalvando que, “se eles tiverem opiniões, devem expressá-las de forma pacífica”.

O director da DSEJ, que assumiu funções em Fevereiro do ano passado, disse mesmo que o pensamento crítico dos alunos deveria ser estimulado pelos professores: “Nós queremos desenvolver o pensamento crítico dos alunos, tal como foi definido nas nossas orientações”. Lou Pak Sang notou que na área dos assuntos sociais estão envolvidos “vários valores”, mas que “na escola há autonomia pedagógica”. “Quando os docentes ensinam os alunos, não devem só ensinar segundo o seu pensamento, os docentes devem ensinar os alunos a pensar de diferentes formas, de diferentes atitudes e de diferentes vertentes”, sublinhou, explicando que “não é só os docentes ensinarem a [sua] ideologia aos alunos”. “Nós não queremos que os professores só ensinem a sua posição política aos alunos”, assegurou o responsável. Por sua vez, “os alunos, depois de aprenderem, devem analisar os assuntos e chegar a uma conclusão”.

CAIXA 1:

Mais viagens ao interior da China para aumentar o “sentimento patriótico”

No programa para este ano, a DSEJ vai reforçar o “sentimento patriótico” através de um acréscimo do subsídio atribuído ao pessoal docente para aprendizagem e divulgação da história e da cultura da China. Além disso, no ano lectivo de 2020/2021 serão aumentadas as quotas de financiamento para viagens de estudo ao continente, “reforçando a promoção da aprendizagem dos alunos e docentes sobre a história moderna da China e da cultura e história da nação chinesa”, lê-se no programa, divulgado pela DSEJ. Segundo Lou Pak Sang, “esta viagem foi bem acolhida pelas escolas”. O director do organismo informou também que, no futuro, vão ser acrescentadas mais vagas para que alunos e docentes participem neste tipo de viagens. Questionado sobre qual o valor total gasto pela DSEJ nos subsídios de intercâmbio e nos programas de reforço do sentimento patriótico, Lou Pak Sang disse não haver dados disponíveis. A DSEJ destaca ainda a realização de eventos para celebrar os 70 anos da República Popular da China e os 20 anos da RAEM, como o 10.º Concurso sobre os Conhecimentos Diplomáticos dos Jovens de Macau, a 26.ª Festa dos Professores Chineses e o Espectáculo Escolar para Comemoração do 70.º Aniversário da Implantação da República Popular da China e do 20.º Aniversário do Regresso de Macau à Pátria. A.V.

CAIXA 2:

Japão é a referência nos novos materiais didáticos da educação para a segurança

A DSEJ fez também o ponto de situação relativamente aos trabalhos na área da educação para a segurança. A direcção indicou que serão promovidos novos materiais didácticos tendo por referência os materiais escolares das regiões vizinhas, nomeadamente o Japão. Lou Pak Sang recordou os tufões Hato e Mangkhut e frisou que são incluídos nos novos materiais didácticos informações sobre a prevenção de desastres em Macau, como os sistemas de alarme, o plano de evacuação das zonas baixas em situação de ‘storm surge’ durante a passagem de tufões e os conceitos de auto-ajuda, ajuda mútua e de assistência pública. Há ainda conteúdos para a prevenção de casos de entrada nas escolas de pessoas com armas, segurança rodoviária e domiciliária, prevenção de roubos, segurança desportiva e tratamento de casos de abuso sexual e de bullying. Lou Pak Sang frisou também que a direcção que lidera tem estado em comunicação com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos para a implementação do sinal de chuva intensa, que poderá ter impacto na suspensão das aulas. A.V.

CAIXA 3:

Lou Pak Sang quer mais escolas geminadas com escolas de Portugal

“Nós queremos criar mais pares de escolas geminadas com escolas portuguesas”, afirmou ontem Lou Pak Sang. Até agora, existem sete pares de escolas geminadas com escolas de Portugal. A DSEJ fez o retrato geral da situação da geminação de escolas: até 30 de Junho deste ano, 52 das 77 escolas oficiais e particulares de Macau celebraram, no total, 263 acordos de geminação com escolas do exterior. Relativamente ao planeamento das Políticas de Educação e Juventude para os próximos 10 anos, Lou Pak Sang indicou que, no próximo ano, será feita uma consulta pública para o plano educativo a médio e longo prazo. Neste momento, informou a DSEJ, o planeamento das políticas para a próxima década estão definidas em quatro pontos: “cultivar sentimentos pela pátria e por Macau”; “desenvolver o ‘soft-power’ dos jovens”; “elevar o sentimento de felicidade dos alunos”; e “reforçar a criatividade e a educação tecnológica”. A.V.