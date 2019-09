Conselho do Património Cultural aprova restauro do templo de Sam Seng de Ká-Hó

Os membros do Conselho do Património Cultural aprovaram, por unanimidade, a realização de obras de restauro do Templo de Sam Seng de Ká-Hó, em Coloane, na sequência da infestação de formiga-branca nas vigas e estrutura de madeira do edifício construído em 1883.

Na sequência da reunião plenária ordinária do Conselho do Património Cultural, presidida por Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, e presidente do Conselho do Património Cultural, o Instituto Cultural (IC) apresentou o ponto de situação dos trabalhos do património cultural intangível e auscultou o parecer do Conselho no que diz respeito à prestação de apoio ao restauro do templo de Sam Seng de Ká-Hó.

Para além da aprovação por unanimidade das obras de restauro das estruturas de madeira do edifício construído no século XIX, os membros do Conselho recomendaram também inspecções regulares e uma fase de reparação mais abrangente ao templo de Sam Seng devido ao seu valor histórico.

Desde a entrada em vigor da Lei de Salvaguarda do Património Cultural, o IC tem realizado trabalhos de protecção, incluindo o levantamento contínuo das manifestações do património cultural intangível, tendo incluído sucessivamente potenciais itens no respectivo inventário e promovido o estabelecimento da Lista do Património Cultural Intangível.

No início deste ano, o IC concluiu uma consulta pública para a inscrição de 12 itens na Lista do Património Cultural Intangível, prevendo-se que o relatório final sobre as opiniões recolhidas seja publicado ainda este ano. O IC coopera também no projecto “5º Lote de Itens Representativos do Património Cultural Intangível a Nível Nacional”, que actualmente está a ser desenvolvido pelo Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China promovendo a respectiva análise e apresentando os resultados para apreciação do Governo Central no que se refere às manifestações do património cultural intangível de Macau com condições tendentes à sua possível inscrição a nível nacional.