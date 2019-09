A arte comparada ao desporto, num espectáculo que diz “não” ao espectáculo

ArDemente é o nome da companhia de teatro portuguesa que está presente nesta edição do Festival Juvenil Internacional de Teatro de Macau, que termina a 8 de Setembro. O grupo viseense apresenta hoje, no Antigo Tribunal, a peça “First Set”, que estabelece uma comparação entre a arte e o desporto, e coloca a pergunta: “Se a arte é subjectiva, como é que competimos?”.

André Vinagre

“Não ao espectáculo. Não ao virtuosismo”. É assim que começa o “No Manifesto”, escrito pela coreógrafa norte-americana Yvonne Rainer, e é assim que termina a peça “First Set”, que a companhia de teatro ArDemente vem apresentar a Macau, no âmbito do Festival Juvenil Internacional de Teatro. O espectáculo vai a palco hoje, pelas 20 horas, no Edifício do Antigo Tribunal.

A peça, que vai ser apresentada pela primeira vez em Macau e que foi pensada especificamente para estrear no território, chama-se “First Step”. “Já demos o título em inglês de propósito, porque sabíamos que a finalidade era esta”, conta ao PONTO FINAL Sofia Moura, a actriz, apontando que a tradução feita pela organização era desnecessária: “Eles traduziram para ‘Primeiro Set’, mas tudo bem…”. Gabriel Gomes, o actor, completa: “Se nós fizéssemos o espectáculo em Portugal também iríamos querer utilizar ‘First Set’”.

“First Set”, cuja encenação é da autoria dos próprios actores, é uma analogia entre a arte e o desporto. “Será que é possível haver uma competição verdadeira na arte? Se a arte é subjectiva, como é que competimos?”, questiona Sofia Moura. No desporto, compara, “as regras são muito claras, um ganha e outro perde, existe uma competição muito renhida, a finalidade é mesmo ganhar ou perder”. Mas será o desporto comparável com as artes? “Eu acho que não, mas, ainda assim, ainda existem muitas competições de arte”.

No fim, há a rejeição. O espectáculo termina com o “No Manifesto”, de Yvonne Rainer, “que rejeita tudo”, explica a actriz. Rejeita o espectáculo, o virtuosismo, a magia, o ‘glamour’, os heróis, os anti-heróis, a imagética de lixo, o envolvimento do actor e do espectador, o estilo, o campo, a sedução, a excentricidade e o sentimento.

“Nós mostramos os diferentes estilos, com as suas regras, sendo que, na competição, não temos nenhuma regra, e acabamos por perceber que rejeitamos isso tudo e que o teatro e a dança ocupam o mesmo campo, sem divisões”, afirma Sofia, acrescentando: “É mais uma colaboração e cooperação, com um sentido maior do que ganhar um troféu no fim”.

Em palco vão estar Sofia Moura, de 28 anos, e Gabriel Gomes, de 23. Sofia estudou na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE), no Porto, e ainda na Central School of Speech and Drama, em Londres; Gabriel fez a formação na Escola superior de Teatro e Cinema (ESTC), na Amadora. A ArDemente nasceu há três anos, em Lisboa, mas com vontade de se mudar para Viseu. No fim do curso, “decidimos regressar a Viseu e registar e sediar a companhia lá em Viseu”, conta Gabriel, um dos fundadores do grupo. Foi a actriz portuguesa Ana Vargas, que passou por Macau no ano passado, que recomendou a companhia viseense ao festival. Depois de apresentarem o espectáculo em Macau, os ArDemente querem levar “First Set” em digressão por Portugal.

O Festival Juvenil Internacional de Teatro começou no passado dia 28 de Agosto e decorre até ao dia 8 de Setembro. Neste festival há 19 grupos de teatro. De Portugal chegam os ArDemente, mas há ainda grupos de Macau, do interior da China, do Japão, da Coreia do Sul, da Ucrânia e de Cabo Verde, por exemplo.

Esta vinda a Macau, a primeira actuação do grupo fora de Portugal, traz consigo problemas. Uma delas era fazer com que a mensagem passasse. “Houve a questão de ‘legendamos ou não legendamos?’, ‘o que é que necessitamos de explicar?’”, confessa Gabriel. E qual a solução encontrada? “Nós optámos por não legendar por ser um factor de distração, seria muito texto, percebemos que não valia a pena legendar”. “O que interessa é o estilo em si”, conclui.