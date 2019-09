Presidente da EPM não revela o que faria se estudantes levantassem cartazes a apoiar manifestantes de Hong Kong

Em declarações ao PONTO FINAL, o professor Manuel Machado não quis comentar qual a acção da escola em caso de manifestações dentro da EPM. Considerou que falar sobre uma situação similar à que já ocorreu no Instituto de Formação Turística é apenas “especulação”.

O presidente da direcção da Escola Portuguesa de Macau (EPM), Manuel Machado, não quis dizer o que é que a escola faria caso acontecesse, naquele estabelecimento de ensino, o mesmo que aconteceu no Instituto de Formação Turística (IFT), na Taipa, quando no início desta semana, durante a abertura do ano lectivo, dois alunos levantaram cartazes de apoio aos manifestantes de Hong Kong. O responsável concede que se trata de um assunto relevante, mas não quer “especular”.

“Não tenho comentários a fazer sobre isso. Não vou especular sobre isso”, respondeu o líder da EPM.

O mesmo professor confrontado com se este não é um assunto suficientemente importante para merecer um esclarecimento aos pais dos alunos, de forma a informá-los sobre a política da escola, afirmou que: “Obviamente é um tema que está na ordem do dia, mas eu relativamente a isso não quero fazer quaisquer afirmações”. Perante a insistência face à necessidade de uma declaração pública sobre como é que o direito à manifestação será enquadrado na EPM, Machado voltou a atirar: “Não quero fazer declarações sobre especulações, não é?”

E se a questão passa a ser de que este caso não é especulação, porque já aconteceu noutro estabelecimento de ensino em Macau, e pode repetir-se — pelo que seria útil que a escola divulgasse o seu regulamento interno — a resposta é a mesma: “Sobre isso não tenho declarações a fazer”. Antes, o professor Manuel Machado garantiu que não recebera nenhuma directiva do Governo sobre como deveria proceder a EPM em relação a manifestações pró-manifestantes de Hong Kong.

O PONTO FINAL tentou também ouvir o vice-reitor da Universidade de Macau, Rui Martins, que respondeu que esta não é a sua área de supervisão, e que, portanto, deviam ser outros a comentar a questão. Questionado se, tendo em conta a posição que ocupa, não queria exprimir as suas ideias sobre o direito à manifestação na universidade, o professor agradeceu a oportunidade, mas “não tenho nada a dizer sobre o assunto”.

“Reunião ilegítima”

Em relação ao caso do IFT, a segunda comandante do CPSP, Lao Wan Seong, revelou que dois alunos mostraram cartazes com lemas relativos a Hong Kong, e que a Polícia foi chamada ao local. Mas antes das autoridades chegarem, já os jovens tinham fugido. As autoridades estão a investigar, mas Lao, apesar de afirmar que na RAEM há “liberdade de reunião e manifestação”, sublinhou que a mesma “tem de respeitar a lei”. E acrescentou que a acção dos dois estudantes “é considerada uma reunião ilegítima, e constitui crime de desobediência qualificada”. Para que não fosse, necessitaria de ser feita comunicação às autoridades pelo menos três dias antes.

Também o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, subscreveu esta ideia ao afirmar que aquele “é um espaço parcialmente público” e “para realizar reuniões nos espaços públicos ou abertos ao público têm de participar à polícia de forma escrita ou ao IAM”. O governante disse que o caso será apurado, mas os estudantes não serão acusados. “São jovens, se calhar não conhecem a lei”, disse.

“Profundamente errado”

Na opinião do advogado Sérgio de Almeida Correia, o secretário para a Segurança “está profundamente errado na interpretação que faz da lei”. Mas, pior, na opinião do jurista “está a induzir em erro a opinião pública dos cidadãos de Macau”. Almeida Correia disse ainda que o exercício do Direito de manifestação e de reunião, consagrado no artigo 1 da Lei 2/93/M diz, claramente, “que não precisa de qualquer autorização para ser exercido”.

“Esse é o princípio geral, o direito de reunião e o direito de manifestação, que fazem parte do catálogo de direitos fundamentais da RAEM. Só podem ser restringidos nas situações que estão previstas na lei. Quando o secretário para a Segurança diz que qualquer reunião ou manifestação só pode ter lugar se for obtida previamente a respectiva autorização, isso está errado”, considera o advogado, acrescentando que “está errado hoje, como estava errado na altura da elaboração da lei”.

Durante a conferência de imprensa Wong Sio Chak citou vastamente o presidente da Associação de Advogados de Macau (AAM), Jorge Neto Valente, para avalizar as posições do Governo, mas na opinião de Correia de Almeida isso não faz com que as interpretações à lei deixem “de estar erradas para passarem a estar correctas”. “Aquilo que está a ser feito é uma restrição abusiva e ilegal daquilo que se encontra consagrado na Lei Básica da RAEM”, reiterou, de forma peremptória.

O secretário alegou que, no caso do IFT, o facto de ser “um espaço parcialmente público” exigiria a que a iniciativa fosse comunicada, Almeida Correia não concorda: “Neste caso não serve, essas restrições eram para impedir a ocupação ilegal de espaços públicos, mas que estivessem sobre gestão de entidades privadas”, afiançou, recorrendo ao espírito dos legisladores de 1993.

O caso da escola da Taipa, pelos relatos que são conhecidos, parece enquadrar-se naquilo que “muitos constitucionalistas apelidam de manifestação espontânea”, trata-se de uma manifestação que acontece em reacção imediata a um qualquer evento, e por isso não é objecto de convocação ou preparação. “O direito de reunião e manifestação também protege este tipo de manifestação, e elas só podem ser interrompidas em determinadas condições. E as condições são as que estão no artigo 11, quando eventualmente não tenha sido comunicado, o que no caos das manifestações espontâneas não acontece, e o fim seja ilegal”, definiu.

Sérgio Almeida Correia explica ainda que não chega aos governantes dizer que uma manifestação é ilegal, “não basta a mera convicção de quem decide”, baseado “em meras suposições”. “A decisão tem de estar apurada em factos concretos. Sobre o que o secretário para a Segurança disse, por exemplo, da manifestação de 19 de Agosto, que não podia ocorrer porque os tribunais de Hong Kong já se tinham pronunciado e já tinham condenado alguns manifestantes, e que havia a possiblidade e ocorrer um crime, é de perguntar: ‘Qual crime?’. ‘E as decisões das autoridades de Hong Kong valem em Macau?’”

O mesmo advogado pega ainda noutro argumento de Wong Sio Chak para contrapor: “Ele disse ainda que seria uma atitude difamatória grave [criticar a polícia de Hong Kong] porque estaria a partir do pressuposto de que houve violência policial. Mas essa violência não é visível? Ele quer dizer que o Comité de Direitos Humanos da ONU também fez afirmações de natureza difamatória grave relativamente à policia de Hong Kong?”, questiona.

E depois volta à carga: “Atirar gás lacrimogéneo para espaços fechados, em zonas sem saída para pessoas que estão dentro de carruagens do metro, isso não é ofensivo em termos das convenções internacionais relativamente aos direitos humanos. E denunciar isto tem natureza difamatória?”, volta a perguntar. No fim, responde: “Acredito que sim, mas não em Macau. Nem num Estado de Direito”.

O jurista argumenta que, “em nenhuma parte do mundo se fazem interpretações restritivas dos direitos”. “Isso faz-se na China, em estados autoritários”, salienta. O PONTO FINAL fez várias tentativas para ouvir o presidente da AAM, Jorge Neto Valente, mas este não esteve disponível durante todo o dia.