“Muita coisa vai mal dentro da Administração Pública”, diz Pereira Coutinho

O relatório da auditoria aos regimes de recrutamento para a Administração Pública, divulgado na terça-feira, não deu nenhuma novidade a José Pereira Coutinho, presidente da Associação dos Trabalhadores da função Pública de Macau (ATFPM). “O relatório do Comissariado de Auditoria não traz novidades na medida em que há muitos anos que todos nós sabíamos que o sistema de recrutamento central tinha sido um enorme falhanço devido aos elevados custos, muita burocracia, elevada complexidade e [por ser] nitidamente ineficaz”, disse ao PONTO FINAL. “Muita coisa vai mal dentro da Administração Pública”, afirma.

O relatório, recorde-se, apontava a baixa eficiência e a morosidade como os principais problemas dos regimes de recrutamento em análise, o de 2011 e o de 2016. O Comissariado de Auditoria falava mesmo em “gestão caótica” e em “problemas óbvios” nos processos de recrutamento. Para o também deputado, a solução seria a eliminação do sistema em vigor, “passando a responsabilidade de recrutamento e selecção aos dirigentes máximos dos serviços públicos”.

“O empilhamento da estrutura dos SAFP [Serviços para a Administração e Função Pública] foi um total fracasso, passando de oito para 17 divisões, de seis para nove departamentos e de dois para três subdirectores”, refere o presidente da ATFPM. “Uma estrutura que demonstrou por várias vezes ser inoperante”, acrescenta. O deputado diz ainda que “este é mais um dos muitos relatórios em que a culpa morre solteira”.

O representante dos funcionários públicos na Assembleia Legislativa recorda o programa político de Ho Iat Seng, o próximo Chefe do Executivo de Macau, que prometeu uma reforma da Administração Pública. Para José Pereira Coutinho, a preocupação do futuro líder do Governo de Macau para com o sector “demonstra que muita coisa vai mal dentro da Administração Pública”. A.V.