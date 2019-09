Lei do Tabaco gerou quase quatro mil multas desde o início do ano

Os fiscais dos Serviços de Saúde registaram, nos primeiros oito meses do ano, um total de 3.776 acusações por infracções à Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo, sendo 3.752 referentes a contra-ordenações por fumar em locais proibidos, 21 referentes a ilegalidades nos rótulos dos produtos de tabaco e três por venda de produtos tabágicos através de expositores.

Fumar em locais proibidos deu origem a um total de 3.752 acusações até ao final de Agosto, segundo os Serviços de Saúde. O número de acusações a fumadores ilegais comparado com o período homólogo anterior diminuiu em 35 pessoas, com a maioria dos fumadores ilegais a ser do sexo masculino (3.513 casos), contra 239 casos de pessoas do sexo feminino.

Relativamente à proveniência dos infractores, 1.048 multas foram aplicadas a residentes de Macau, 2.562 multas foram aplicadas a turistas e 142 infracções foram cometidas por trabalhadores não-residentes. Relativamente ao pagamento das multas, 3.096 pessoas (82%) pagaram multas.

Em relação às fiscalizações, os Serviços de Saúde revelaram que, até ao 31 de Agosto, os fiscais realizaram um total de 231.126 inspecções a estabelecimentos, o que perfaz uma média diária de 951 inspecções; uma redução de 5.759 inspecções (-2,4%) em comparação com o mesmo período do ano passado.

No que concerne ao tipo de estabelecimento com maior número de casos de infracção, os casinos lideram a lista com um total de 987 infracções (26,1%) detectadas, seguindo-se os parques / jardins e zonas de lazer onde foram detectadas 621 infracções (16,4%). Nas lojas e centros comerciais foram registados 417 casos (11,0%).

Relativamente ao cumprimento da lei nos casinos, os Serviços de Saúde e a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos realizaram, nos primeiros oito meses do ano, um total de 931 inspecções. Neste contexto, foram alvo de acusação 987 indivíduos que fumavam em locais proibidos. Em comparação com o mesmo período do ano passado, foi registado um aumento no número de inspecções realizadas (343 inspecções, +58,3%), mas foi registado uma diminuição no número de pessoas detectadas a fumar em locais proibidos (156 pessoas, – 13,6%). De entre os infractores, 929 são do sexo masculino (94,1%) e 58 são do sexo feminino (5,9 %).

Desde a entrada em vigor da Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo a 1 de Janeiro de 2012, já se realizaram 2.190.598 inspecções a estabelecimentos, registando-se um total de 54.088 acusações até 31 de Agosto.