Há 307 câmaras de videovigilância no campus da Universidade de Macau

Em resposta a um pedido de informações do deputado José Pereira Coutinho, o reitor da Universidade de Macau (UM), Yonghua Song, fez a contabilidade às câmaras de videovigilância da instituição: nos 1,09 quilómetros quadrados do campus da universidade, há 307 câmaras, das quais 144 estão nos muros de fronteira. A UM reforça que as câmaras dentro das salas de aula são apenas usadas nos exames.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

José Pereira Coutinho pediu informações à Universidade de Macau (UM) a 31 de Maio, depois de a instituição de ensino superior ter manifestado interesse em instalar câmaras no interior de todas as salas de aula. A UM recuou, depois, na intenção. O deputado questionava, na altura, o número de câmaras de videovigilância que seriam colocadas. A resposta da UM, encaminhada ontem à imprensa pelo legislador, recorda o processo e faz a contabilidade da videovigilância na Ilha da Montanha: 307 câmaras no total.

O deputado começou por perguntar: “Desde a entrada em funcionamento da Universidade de Macau (UM) em Hengqin até à presente data, quantas câmaras de vigilância foram solicitadas para aprovação ao Gabinete de Protecção de Dados Pessoais (GPDP) e quantas foram aprovadas?”. A resposta da UM, assinada pelo reitor Yonghua Song, começa por indicar que, até Junho deste ano, no campus da UM, que cobre uma área de 1,09 quilómetros quadrados, estão instaladas 307 câmaras nos espaços públicos, incluindo 144 nos muros da fronteira.

A universidade diz ter consultado o GPDP em Novembro de 2016, altura em que foi instalado o sistema de CCTV nas zonas de refeição e nas cozinhas das cantinas e a instalação do sistema de circuito fechado em salas de aula e auditórios, ao que o organismo respondeu apenas: “A instalação do sistema de CCTV da vossa universidade deve satisfazer apenas os requisitos previstos na Lei da Protecção de Dados Pessoais”.

Pereira Coutinho perguntou também quantas câmaras é que a UM solicitou para instalar nas salas de aula e quantas é que foram aprovadas pelo GPDP. A instituição responde que instalou, já este ano, 19 câmaras de videovigilância em salas de aula, devido aos requisitos técnicos para os exames College English Test Band 4 e ao College English Test Band 6, e que estas câmaras são apenas usadas durante os exames.

Recorde-se que, no final de Maio, a UM manifestou interesse em instalar câmaras no interior de todas as salas de aula da Ilha da Montanha, mas acabou por recuar, dizendo que não havia urgência e que, “após ponderação de vários factores, a universidade decidiu que o âmbito da instalação de tal sistema não incluiria as salas de aula”. Assim, a UM volta a afirmar que “as câmaras de videovigilância instaladas nas salas de aula destinadas aos exames de CET-4 e CET-6 só [são] utilizadas durante o decurso dos mesmos”. Um dos requisitos para que sejam realizados estes exames de certificação em inglês é que as salas estejam equipadas com câmaras.

Por fim, o deputado questionou o número de inspecções que o GPDP efectuou na instituição. À pergunta, Yonghua Song explicou que “o GPDP não efectua inspecção por sua iniciativa”. Como já tinha anunciado no final de Maio, a UM volta a dizer que o GPDP iria criar um grupo de trabalho responsável pelos trabalhos de natureza de apreciação, acompanhar a fiscalização e coordenar o tratamento dos dados pessoais envolvidos no sistema de CCTV por parte da UM. “O GPDP vai publicar atempadamente o resultado do acompanhamento”, lê-se na resposta da UM.